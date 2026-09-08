Zapala decretó dos días de duelo por la muerte de la joven ciclista: «Profunda tristeza», el mensaje de Carlos Koopmann

Zapala quedó conmocionada tras el trágico choque que se cobró la vida de una joven ciclista. La repercusión fue aún mayor al trascender su identidad y confirmarse que era hija de un conocido vecino por desempeñarse como trabajador municipal.

Ante el lamentable suceso, el intendente Carlos Koopmann expresó sus condolencias y se decretaron dos días de duelo institucional en Zapala.

Dos días de duelo en Zapala: el mensaje de Koopmann

La Municipalidad de Zapala comunicó este martes que se decretaron dos días de duelo en «señal de respeto y apoyo a la familia» de la víctima fatal. En este sentido, durante este periodo las banderas Nacional y Provincial permanecerán a media asta en todos los edificios municipales.

«Acompañamos a familiares, seres queridos y a toda la comunidad en este momento de profundo dolor», concluyó el comunicado.

Por su parte, el intendente Carlos Koopmann emitió un mensaje en su cuenta de Facebook tras confirmarse la muerte e identidad de la joven. Al respecto, expresó: «Termina un día de profunda tristeza para nuestra comunidad por el trágico fallecimiento de N.M., hija de un compañero municipal».

Tras esto, agregó: «Con hondo pesar, acompañamos a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, en este momento de dolor, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma».

Sobre el final del posteo, anticipó que se iban a decretar días de duelo y la suspensión de actos oficiales en la ciudad.

Tragedia en Zapala: cómo murió la joven ciclista

La ciclista murió tras ser atropellada por un colectivo el lunes por la tarde. Según la información recabada, la joven circulaba junto a un chico cuando en la intersección de las calles La Pampa y Pollero fueron impactados por una unidad del servicio del Transporte Urbano Municipal de Zapala (TUMZA).

Como resultado del fuerte impacto, la joven fue despedida y sufrió varias lesiones que le provocaron la muerte en el acto. En tanto, su acompañante resultó herido y fue trasladado de urgencia al hospital local.

La causa quedó a cargo de la fiscal Marina Díaz y se busca esclarecer cómo fue el episodio.