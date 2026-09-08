Video: dónde está el volcán Krakatoa y por qué es uno de los volcanes más peligrosos

La violenta reactivación del Anak Krakatoa volvió a encender las alarmas de la aviación mundial y desató el pánico en el sudeste asiático. Una colosal columna de ceniza y material incandescente elevándose a 15 kilómetros de altura (50.000 pies) quedó registrada en impactantes videos que se viralizaron de inmediato, mostrando la fuerza implacable de uno de los volcanes más peligrosos del planeta.

El desastre aéreo provocado por la nube de cenizas obligó al cierre de ocho aeropuertos en Indonesia y paralizó el tránsito aerocomercial en el Estrecho de Sonda. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Transporte de ese país, el balance provisional de operaciones afectadas escala a 2.961 vuelos (2.339 nacionales y 622 internacionales), incluyendo la suspensión de actividades en Soekarno-Hatta, la principal terminal de la capital, Yakarta.

Dónde queda el volcán: los detalles de su ubicación geográfica

El Anak Krakatoa (traducido como «el hijo del Krakatoa») se encuentra ubicado de forma estratégica en el Estrecho de Sonda, el estrecho marino que separa las populosas islas de Java y Sumatra en Indonesia.

Esta localización lo convierte en una amenaza doblemente destructiva:

Ruta comercial clave: se halla en medio de un corredor de navegación marítima y aérea vital para el comercio internacional.

se halla en medio de un corredor de navegación marítima y aérea vital para el comercio internacional. Riesgo directo de tsunami: al ser una isla volcánica emergida, cualquier colapso de sus laderas o erupción explosiva desplaza toneladas de agua de manera instantánea hacia las costas habitadas que lo rodean.

Por qué es uno de los volcanes más peligrosos del planeta

El mito sobre el Krakatoa no es casual; responden a un historial de erupciones cataclísmicas que cambiaron la geografía y el clima del mundo:

La gran catástrofe de 1883: el 27 de agosto de ese año, el volcán original protagonizó la segunda erupción más grande del planeta en los últimos 10.000 años. El estruendo de la explosión se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia (en Australia y Nueva Zelanda) y desató un tsunami con olas de 22 metros que provocó más de 36.000 muertes . Aquella erupción hundió la isla original bajo el mar.

el 27 de agosto de ese año, el volcán original protagonizó la segunda erupción más grande del planeta en los últimos 10.000 años. El estruendo de la explosión se escuchó a (en Australia y Nueva Zelanda) y desató un tsunami con que provocó más de . Aquella erupción hundió la isla original bajo el mar. El nacimiento del «Hijo»: en 1927 surgieron erupciones submarinas en el mismo punto y tres años después emergió la actual isla volcánica, el Anak Krakatau, que crecía a un ritmo constante de varios metros por año.

en 1927 surgieron erupciones submarinas en el mismo punto y tres años después emergió la actual isla volcánica, el Anak Krakatau, que crecía a un ritmo constante de varios metros por año. La tragedia reciente de 2018: en diciembre de ese año, un derrumbe parcial del nuevo cono volcánico generó un tsunami destructivo que golpeó las costas de Bantén y Lampung sin dar tiempo a activar las alarmas, dejando 430 muertos y más de 7.200 heridos.

Si bien la rotación en la dirección de los vientos permitió en las últimas horas una reapertura progresiva de cinco aeropuertos, la emergencia dista de estar controlada. Los equipos técnicos continúan inspeccionando las turbinas de las aeronaves e instalaciones, ya que el polvo volcánico está compuesto por cristales y rocas pulverizadas que destruyen los motores en pleno vuelo.

El Organismo Meteorológico de Indonesia (BMKG) mantiene el nivel de alerta en 3 (sobre una escala de 4) y monitorea de forma permanente el comportamiento de la caldera. Un nuevo cambio en las corrientes de aire podría empujar nuevamente las densas plumas de ceniza hacia las rutas comerciales, forzando un cierre total e inmediato en los cielos de la región.