Terraza Norte: 24 imágenes que anticipan cómo será el polo gastronómico y parking subterráneo en Neuquén capital

Neuquén se encuentra atravesando uno de los procesos de crecimiento económico y urbano más importantes de su historia. La expansión demográfica, el desarrollo de Vaca Muerta y la consolidación de la ciudad como capital económica de la Patagonia generan nuevas demandas de infraestructura, movilidad, servicios y espacios de encuentro seguros.

En ese contexto se desarrolla un proyecto urbano sin precedentes en la región: un complejo que integrará un estacionamiento subterráneo de gran escala, más de 30 propuestas gastronómicas y nuevos espacios de encuentro seguros para todos los vecinos y turistas de la ciudad.

El polo gastronómico premium contará tambien con un estacionamiento subterráneo y un museo de desarrollo urbano, en Neuquén capital.

Impulsado por el Fideicomiso Acceso Norte, conformado por tres empresas neuquinas: Gran Valle Negocios, RJ Ingeniería y Omega MLP,con extensa experiencia en desarrollo urbano y construcción de proyectos de gran envergadura.

Asimismo, el proyecto Terraza Norte representa una inversión privada estimada en USD 40 millones y busca convertirse en una nueva referencia urbana para la ciudad.

La obra ya está en marcha y se ubica entre las calles Salta, Antártida Argentina y Diagonal 9 de Julio, en Neuquén capital.

La obra, ya está en marcha, demandará una inversión privada estimada en 40 millones de dólares y contempla un plazo de ejecución de 24 meses.

Terraza Norte busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para los neuquinos.

El diseño del polo gastronómico contó con la curadoría del chef Pablo Buzzo, embajador de la gastronomía neuquina.

En las más de 30 propuestas gastronómicas, compuesto por seis locales de alta categoría, 15 dentro de un food hall y diez cafeterías, heladerías y locales independientes.

La propuesta arquitectónica de Terraza Norte fue desarrollada por el estudio Sidoni & Asociados, con asesoramiento técnico de Dínamo Arquitectura

La propuesta fue concebida para integrarse al tejido urbano existente, fortaleciendo la actividad peatonal y promoviendo usos urbanos en un sector clave de la ciudad. También pretende ser un lugar de encuentro familiar.

Uno de los componentes centrales del proyecto es la construcción de un estacionamiento subterráneo con capacidad para 650 plazas.

El polo buscará generar una nueva centralidad urbana capaz de combinar gastronomía, recreación, encuento social, cultura y soluciones de movilidad seguras.

El complejo contará con espacios para eventos corporativos, networking empresarial y actividades culturales y musicales, entre otras.

Terraza Norte también será espacio de degustaciones, encuentros sociales para grandes y chicos, más presentaciones y lanzamientos.

Por su concepto, dimensión y ubicación estratégica Terraza Norte se potencia como un proyecto totalmente innovador en la Patagonia, afirman sus responsables de las áreas de diseño, construcción e inversión.