El estado de las rutas en Neuquén y Río Negro este sábado: Pino Hachado y Cardenal Samoré cerrados por el temporal de nieve

El Paso Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada de este sábado por las condiciones climáticas adversas. Vialidad Nacional informó que en el sector fronterizo entre Neuquén y Chile hay acumulación de hielo y nieve, viento blanco y baja adherencia. También hay cortes totales en distintos tramos de rutas nacionales de Neuquén y Río Negro, como las rutas 40 y 231.

El organismo comunicó que en varios corredores cordilleranos se mantiene el tránsito, aunque con restricciones y uso obligatorio de cadenas.

Pino Hachado cerrado y fuertes restricciones en las rutas cordilleranas de Neuquén y Río Negro

En la Ruta Nacional 242, el tramo entre Las Lajas y la Aduana se encuentra habilitado, pero con tránsito restringido para camiones y colectivos entre las 20 y las 8. Vialidad recomienda circular con extrema precaución por hielo y nieve en la calzada y mantiene la obligación de portar cadenas.

En cambio, el tramo de la Ruta Nacional 242 entre la Aduana y el límite con Chile permanece cerrado. El organismo informó acumulación de hielo, nieve y viento blanco, mientras que los equipos trabajan en el sector.

Foto: archivo.

La situación también afecta a la Ruta Nacional 231, donde el tramo entre la Aduana y el límite con Chile está cerrado. El parte indica una importante acumulación de nieve en el camino que dirige al paso Cardenal Samoré. Vialidad informó que el paso estará «intransitable durante toda la jornada».

Sobre Pino Hachado, Vialidad indicó que el sector permanecerá intransitable durante toda la jornada y advirtió por posible caída de piedras en el kilómetro 48. En tanto, el Paso Mamuil Malal se encuentra habilitado, con ingreso a Chile de 8 a 18 y salida de 8 a 17. Se exige uso obligatorio de cadenas.

Qué pasa en las rutas 40 y 231 de Neuquén por la nieve

En la Ruta Nacional 40 también hay sectores con corte total. El tramo entre entre Catan Lil y Zapala se vio interrumpido por más de doce horas por un choque entre dos camiones a la altura del kilómetro 2284. Ocurrió durante la noche del viernes y este sábado a las 11.30 se reestableció la circulación para vehículos livianos en ese sector.

A las 10.45, Vialidad informó que a partir de las 11.30 se restablece la circulación entre el empalme de la Ruta 231 y el empalme de la Ruta 63. «El tramo se encuentra transitable con extrema precaución, calzada con hielo y nieve. Uso obligatorio de cadenas», indicaron.

En otros sectores neuquinos de la Ruta 40 el tránsito continúa habilitado, aunque con extrema precaución. Entre Zapala y Las Lajas, y entre Las Lajas y Chos Malal, se advierte por hielo, nieve y posible formación de hielo.

En Río Negro, las rutas nacionales 23 y 40 permanecen habilitadas, aunque con distintas advertencias. En la 23 hay sectores con nieve, hielo y nevizcas, mientras que en la 40 se recomienda extremar los cuidados por nieve y hielo y evitar la circulación nocturna en algunos tramos.

En la Ruta Nacional 23 de Río Negro, Vialidad informó además un desvío de ripio en el kilómetro 115, en la zona del arroyo Nahuel Niyeu. El corredor se encuentra transitable con precaución y se recomienda circular con cinturones de seguridad y luces bajas encendidas.

La Ruta 22 también está habilitada entre Río Colorado, Chimpay y Allen. En el tramo neuquino entre Plottier y Arroyito el tránsito también está habilitado, con calzada normal y tránsito intenso.