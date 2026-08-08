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Servicio a la comunidad: CALF programó cuatro cortes de luz para este domingo 9 de agosto en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 9 de agosto.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 9 de agosto

CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
De 7:00 a 14:30Desde Islas Malvinas hasta Ministro González entre Córdoba y Conrado VillegasModernización de la red troncal mediante la incorporación de infraestructura y equipamiento de automatización para ampliar la capacidad y mejorar la confiabilidad del servicio
De 07:30 a 10:30 Desde Illia hasta Avellaneda entre Islas Malvinas y Colonia Alemana.Incorporación de tecnología para el monitoreo de la red y modernización de las instalaciones para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.
De 08:00 a 09:00Desde Mtro. González hasta Rivadavia entre Buenos Aires y Córdoba.Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.
De 11:00 a 14:00Desde Formosa hasta Av. San Juan entre Illia y Amancay.Incorporación de tecnología para el monitoreo de la red y modernización de las instalaciones para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 9 de agosto.

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