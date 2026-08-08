Dos camiones chocaron en la Ruta 40 de Neuquén: piden precaución para transitar entre Zapala y Junín de los Andes

Un choque entre dos camiones obligó a cortar la circulacion en la Ruta Nacional 40 entre Zapala y Junín de los Andes por más de doce horas. El siniestro ocurrió en la noche del viernes y Vialidad Nacional informó que el tránsito se reestableció este sábado alrededor de las 11.30. Se pide precaución para transitar por la zona.

Según informó Vialidad Nacional a Diario RÍO NEGRO, el siniestro ocurrió cerca de las 22 y no hubo personas heridas. El impacto sucedió a la altura del kilómetro 2284.

Cómo fue el choque entre dos camiones sobre la Ruta 40 de Neuquén

El choque involucró a dos camiones que circulaban hacia Junín de los Andes. De acuerdo con la información disponible, se habría tratado de un choque por alcance y uno de los vehículos sufrió daños importantes en su parte delantera.

Foto: Vialidad Nacional.

Durante la noche, las personas que se encontraban en tránsito pudieron continuar su recorrido. Pero luego la circulación se cortó y recién este sábado por la mañana se restableció para vehículos livianos. Vialidad mantiene el pedido de extremar los cuidados al pasar por el sector donde permanecen los camiones.

Además, las condiciones meteorológicas mantienen sectores con nieve y hielo, por lo que el organismo estableció el uso obligatorio de cadenas.

Vialidad Nacional pide evitar viajes innecesarios y extremar cuidados

El tramo entre Rinconada y Zapala indicaron permanece habilitado para vehículos livianos, aunque Vialidad Nacional recomendó evitar la circulación salvo que se trate de casos de necesidad o urgencia. También pidió consultar los canales oficiales antes de emprender un viaje.

Las condiciones climáticas adversas continúan afectando la zona y pueden generar cambios en el estado de la ruta. Por eso, quienes deban transitar deberán hacerlo con extrema precaución, respetar las indicaciones y utilizar cadenas de manera obligatoria en el corredor.