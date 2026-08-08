Estos son los invitados de Mirtha Legrand de hoy, sábado 8 de agosto: una mesa con grandes figuras

Mirtha Legrand vuelve a la pantalla de El Trece este sábado 8 de agosto con una nueva emisión de La Noche de Mirtha y una mesa que reunirá a importantes figuras del espectáculo, la televisión y el periodismo argentino.

El programa comenzará a las 21:30 y tendrá como invitados a Moria Casán, Natalia Oreiro, Adrián Suar y Diego Sehinkman, una combinación que promete conversaciones sobre actualidad, televisión, proyectos profesionales y temas personales.

Como ocurre cada semana, la conductora recibirá a sus invitados alrededor de su histórica mesa, uno de los formatos más emblemáticos de la televisión argentina.

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand de hoy, sábado 8 de agosto

Una de las grandes protagonistas de la noche será Moria Casán, una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Actriz, conductora y referente de varias generaciones de la televisión y el teatro, seguramente aportará su habitual mirada sobre la actualidad y el mundo artístico.

También estará Natalia Oreiro, actriz y cantante con una extensa trayectoria tanto en la Argentina como en el exterior. Su presencia será otra de las atracciones de una mesa especialmente cargada de figuras vinculadas al espectáculo.

A ellas se sumará Adrián Suar, actor, productor y una de las personalidades más influyentes de la televisión argentina. Su presencia abre la puerta a una conversación sobre el presente de la ficción nacional, la televisión abierta y sus proyectos profesionales.

El cuarto invitado será Diego Sehinkman, periodista, psicólogo y conductor, quien aportará una mirada ligada a la actualidad y al análisis de los temas que atraviesan la agenda argentina.

Una mesa que promete actualidad, televisión y espectáculo

La combinación de invitados anticipa una noche con temas diversos. Moria Casán y Natalia Oreiro aportarán dos generaciones y recorridos diferentes dentro del espectáculo, mientras que Adrián Suar podrá abordar el presente de la industria televisiva y Diego Sehinkman tendrá espacio para analizar cuestiones de actualidad.

Además de sus carreras y proyectos, se espera que Mirtha lleve la conversación hacia algunos de los temas que dominaron la agenda de los últimos días, siguiendo el estilo que caracteriza al ciclo.

La Noche de Mirtha continúa siendo uno de los grandes clásicos de la televisión argentina, con una fórmula que combina entrevistas, actualidad y entretenimiento alrededor de una cena.

A qué hora y dónde ver La Noche de Mirtha

La nueva emisión de La Noche de Mirtha podrá verse este sábado 8 de agosto desde las 21:30 por El Trece.

Mirtha Legrand recibirá entonces a Moria Casán, Natalia Oreiro, Adrián Suar y Diego Sehinkman, cuatro nombres que anticipan una de las mesas más fuertes del ciclo para este fin de semana.