El bar de la familia Messi cerró por la muerte de Jorge: el emotivo mensaje para despedirlo

VIP Rosario, uno de los establecimientos gastronómicos vinculados a la familia de Lionel Messi en la ciudad, anunció que permanecerá cerrado durante toda la jornada de este sábado en señal de duelo por la muerte de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección argentina.

“Abrazo gigante, jefe”, expresó el establecimiento a través de una publicación difundida en sus redes sociales, acompañada por la fecha 08/08/2026 y otro mensaje dirigido a sus clientes: “El bar permanecerá cerrado el día de la fecha”.

La comunicación lleva además el logo de “VIP Famiglia” y la identificación del establecimiento como parte de la familia Messi, reflejando la estrecha relación que Jorge mantuvo con el emprendimiento.

El homenaje de VIP Rosario a Jorge Messi

La decisión de cerrar el establecimiento se conoció tras confirmarse la muerte de Jorge Messi a los 68 años en Rosario, luego de atravesar una larga enfermedad.

El mensaje difundido por el bar se sumó así a las numerosas expresiones de pesar que comenzaron a conocerse tras la noticia del fallecimiento del padre del astro argentino.

Jorge no solamente estuvo vinculado durante décadas con la carrera profesional de Lionel, sino que también participó en diferentes proyectos empresariales y familiares desarrollados en Rosario.

VIP Rosario, el tradicional bar vinculado a la familia Messi

El VIP Rosario está ubicado en Rioja 411, frente al Monumento Nacional a la Bandera, en uno de los sectores más transitados y emblemáticos de la ciudad. Funciona como bar y restaurante y, con el paso de los años, quedó fuertemente identificado con el entorno de la familia Messi.

Jorge Messi se involucró en el emprendimiento gastronómico en 2009, cuando se convirtió en uno de los concesionarios del tradicional establecimiento junto al empresario Fabio Ombrella.

A partir de entonces, el lugar atravesó un proceso de renovación y comenzó una nueva etapa bajo una administración vinculada a ambos empresarios.

Los proyectos de la familia Messi para el tradicional establecimiento

Con el correr de los años, VIP Rosario quedó incorporado al conjunto de emprendimientos relacionados con la familia Messi en su ciudad natal y se transformó en uno de los espacios gastronómicos más asociados al apellido del capitán argentino.

También se conocieron distintos proyectos destinados a renovar y ampliar el establecimiento, con la intención de incorporar nuevos sectores y propuestas comerciales.

Entre las iniciativas proyectadas figuraba incluso un espacio destinado a exhibir objetos relacionados con la extraordinaria carrera deportiva de Lionel Messi, reforzando todavía más el vínculo del lugar con la historia familiar.

Este sábado, sin embargo, las puertas permanecerán cerradas. “Abrazo gigante, jefe”, fue el mensaje elegido por VIP Rosario para despedir a Jorge Messi y acompañar a la familia en el duelo.