Neuquén habilitó las licitaciones de obras para continuar el sistema pluvial en Rincón de los Sauces

La obra forma parte del plan provincial de infraestructura hídrica para garantizar obras estructurales resilientes en la región. (Foto: Municipalidad de Rincón de los Sauces)

El gobierno de la provincia del Neuquén lanzó formalmente el llamado a licitación pública para ejecutar la tercera etapa de los colectores pluviales en la localidad de Rincón de los Sauces. Esta iniciativa estructural busca mitigar los problemas de inundaciones causados por precipitaciones intensas en el centro urbano.

Esta intervención se suma a un plan global de infraestructura hídrica provincial que incluye otras obras estratégicas en marcha, tales como la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Carranza y diversas zonas estratégicas del noreste neuquino.

En qué consiste del proyecto del sistema de desagüe en Rincón de los Sauces

La obra cuenta con un presupuesto inicial asignado de $6.130.994.598 pesos y prevé un plazo total de ejecución de 630 días corridos. La contratación oficial fue autorizada por el gobernador Rolando Figueroa a través del Decreto provincial 871/2026.

El proyecto técnico contempla la construcción de nuevos canales de drenaje, calles canal, conducciones de descarga y diversas obras de captación de agua. Buscarán optimizar e incrementar de forma sustancial la capacidad de evacuación de los escurrimientos en los sectores sur y centro de la ciudad.

Como parte de los objetivos, la Municipalidad de Rincón busca dar respuesta a los efectos de las crecidas y las lluvias intensas, proteger a las comunidades y garantizar infraestructura más segura y resiliente.

Licitación de obras en Rincón de los Sauces: fechas y requisitos para las empresas ofertantes

El proceso de adjudicación es gestionado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia. Como requisito excluyente, todas las empresas interesadas en presentar propuestas deberán participar de una visita técnica obligatoria a la zona de las obras. Dicha visita técnica se llevará a cabo el próximo 28 de agosto a las 12:00 , teniendo como punto de encuentro la Municipalidad de Rincón de los Sauces, ubicada en la calle Chos Malal N° 1.277.

Las firmas interesadas en concursar pueden obtener el Pliego de Bases y Condiciones de manera gratuita a través del sitio web oficial del organismo provincial (www.hidricosneuquen.gob.ar/publicaciones), habilitando además la casilla srhlicitaciones@neuquen.gov.ar para consultas formales.

Las ofertas formalizadas se receptarán hasta el 15 de septiembre de 2026 a las 10:00 en la sede de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en Neuquén capital. La apertura oficial de los sobres con las propuestas económicas se realizará ese mismo día a las 11:00.

Con información de la Secretaría de Prensa y Comunicación de Neuquén