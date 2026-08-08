El estado de la Ruta 151 llegó al Senado: legisladores de Río Negro y La Pampa reclaman respuestas a Nación

La Ruta Nacional 151 es uno de los caminos más deteriorados de la región y acumula un alto índice de siniestros viales, varios de ellos fatales. Durante años ha sido -y continúa siendo- el centro de constantes reclamos por parte de conductores y vecinos tanto de Río Negro como de La Pampa; sin embargo, sus condiciones siguen siendo deplorables.

Ante esta situación de abandono y la falta de respuestas ejecutivas, los senadores nacionales Daniel Bensusán (Frente de Todos – La Pampa), Ana Marks (Fuerza Patria – Río Negro) y Martín Soria (Fuerza Patria – Río Negro) presentaron formalmente un Proyecto de Comunicación en el Congreso de la Nación.

Ruta 151: el pedido de los legisladores en el proyecto presentado

El objetivo es exigir que el Poder Ejecutivo, a través de Vialidad Nacional, brinde explicaciones detalladas sobre el plan de obras y el presupuesto destinado a la Ruta Nacional.

Los legisladores remarcaron que la arteria es clave para el intercambio comercial y logístico entre Cipolletti (Río Negro) y el empalme con la Ruta Nacional 143, en La Pampa. Sin embargo, desde hace años presenta un severo deterioro caracterizado por baches profundos, deformaciones en el asfalto, banquinas descalzadas y acumulación de agua, convirtiéndose cada día en una «trampa» de alto riesgo para automovilistas y transportistas.

El reclamo legislativo que se menciona en el proyecto enviado al Senado, se sustenta en una serie de hechos graves que reactivaron la alarma institucional. Uno de los casos fue la tragedia registrada en julio de 2025 cuando hubo un choque frontal entre un auto y un camión que resultó en la muerte de cuatro integrantes de una familia de 25 de Mayo.

En respuesta a la falta de mantenimiento, el Gobierno de Río Negro -junto a municipios del Alto Valle, la Defensoría del Pueblo y cámaras empresariales y petroleras- interpuso un amparo colectivo. En octubre de 2025, el Juzgado Federal de General Roca hizo lugar a la medida e intimó a Vialidad Nacional a presentar un plan de obras en un plazo de diez días para luego iniciar los trabajos de remediación en un período no mayor a 90 días.

Sin embargo, pese a las promesas y a la creación del Foro Regional Corredor RN 151-Vaca Muerta Norte, las tareas de bacheo ejecutadas hasta el momento fueron calificadas como insuficientes. Para fundamentar el reclamo, se hizo mención a un siniestro ocurrido en julio de 2026, cuando un camión que transportaba arena para Vaca Muerta volcó cerca de Catriel tras intentar esquivar un pozo de grandes dimensiones.

En la iniciativa elevada, los legisladores adjuntaron datos de la Federación del Personal de Vialidad Nacional que revelan que al mes de junio de 2026, el organismo solo había hecho uso de un 33,6% de su presupuesto, registrando una ejecución del 0% en programas destinados a seguridad vial y mantenimiento de puentes.

Por ello, ahora los legisladores exigen explicaciones y solicitan formalmente a través del expediente ingresado a la Mesa de Entradas del Senado: