Proponen sancionar ante el primer incumplimiento de una perimetral en Neuquén

La comisión especial encargada de revisar las leyes de género le propondrá a la Legislatura de Neuquén modificar el régimen sancionatorio ante los incumplimientos de las perimetrales.

En los casos de violencia de género, los jueces y juezas de Familia ordenan medidas cautelares. Una de las más comunes es la prohibición de acercamiento o el alejamiento del agresor del lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento de la denunciante.

Actualmente ante una transgresión se evalúa modificar la medida, ampliarla u ordenar otras. Frente a un nuevo incumplimiento se deben aplicar dos tipos de sanciones: el arresto de hasta cinco días o astreintes (una multa). Esta última fue la que le impuso el exjuez Jorge Videla a Juan Bautista Quintriqueo, ante las reiteradas infracciones. El 23 de febrero pasado el joven asesinó a Guadalupe Curual en pleno centro de Villa La Angostura.

La recomendación de la comisión es que la ley 2785 establezca que ante el primer incumplimiento de la restricción, los magistrados y magistradas estén en condiciones de sancionar, y no deban esperar a un segundo hecho.

La iniciativa de Soledad Gennari, vocal del TSJ, generó amplió consenso en quienes integran la comisión que ella preside, y que está formada por 16 representantes del los tres poderes del Estado.

Sin embargo existe una controversia sobre la segunda recomendación de Gennari, vinculada con la intervención de la fiscalía. La ley señala que en el caso de que el incumplimiento constituya una desobediencia reiterada u otro delito, se debe poner en conocimiento al ministerio público. Para la vocal ante la primera transgresión, además de sancionar en el fuero de Familia, hay que correr vista inmediata a la fiscalía.

“Considero que la regulación que hay hoy en la ley es muy laxa, y creo que esto da una herramienta concreta y en términos objetivos de la debida diligencia reforzada: acota y acorta el trámite. No hay que esperar ni un nuevo incumplimiento para otra sanción, sino que inmediatamente se analiza si allí hay un delito”, afirmó Gennari.

“En realidad nos deberían correr vista si la sanción no fue efectiva”, opinó Carolina Mauri, fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Doméstica, e integrante de la comisión. Advirtió que el problema es cuando hay incumplimientos solamente, sin otro delito (amenazas, lesiones). Esto terminaría derivando en que por cada una de las desobediencias habría que realizar una formulación de cargos, cuya escala penal además prevé una pena de prisión de quince días a un año.

La fiscal planteó que hay otras miradas “menos sancionatorias”. “Yo creo que hay que analizar caso por caso. En determinados casos la única posibilidad es la sanción inmediata, pero hay otros en los que hay una conflictividad que rodea la situación de violencia: que tiene que ver con los cuidados personales de los chicos, con la cuota alimentaria, que como no se resuelve genera incumplimientos. Para mí lo importante es generar condiciones para que las medidas se puedan cumplir. No creo que el varón no cumpla porque no quiere cumplir, a veces no entienden lo que significa esa medida cautelar”, remarcó.

Ahora ambas mociones pasaron a estudio y luego se votarán.

En números 1.914 prohibiciones de acercamiento se dictaron desde enero a junio de 2021, según datos de la Oficina de Violencia de la ciudad de Neuquén. El 11% de estas medidas fueron incumplidas por los agresores. 26 arrestos dictaron los jueces y juezas de Familia en los seis primeros meses del año. Esta es una de las sanciones posibles ante los incumplimientos, además de los astreintes.

Si lo importante es no llegar a la sanción y evaluar otros aspectos que se juegan en el proceso, como por ejemplo la posibilidad de que ese varón acceda al dispositivo de atención de quienes ejercen violencia, o a un tratamiento para el consumo abusivo de drogas, o que la denunciante obtenga un trabajo registrado y consolide una red afectiva que la sostenga, las recomendaciones deberían ser mucho más integrales.

En ese punto Gennari sostuvo que este es un primer paso: el siguiente será analizar todo el procedimiento y convocar a la comisión a las organizaciones de mujeres y feministas que están en el territorio. No descartó incluso avanzar con propuestas para reformar otras leyes, como la de la Policía. “Si no trabajamos sobre las causas vamos a estar siempre en el plano de la sanción, por eso insisto en que esto a su vez debe ir acompañado por un presupuesto provincial con enfoque de género. Sin presupuesto, no hay voluntad política, sin presupuesto no se puede trabajar sobre las causas de la violencia”, aseguró.