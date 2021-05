Proyectos “Pan para hoy”

Roca

El reciente proyecto de desviación del río Limay para crear un “tercer valle productivo” sobre la barda sur del río Negro, hace 40 años lo pensamos con nuestros recursos y tiempo, hicimos los “estudios de prefactibilidad a campo” y ni siquiera lo presentamos como proyecto por haber comprobado que las características fisicoquimicobiológicas de la superficie a transformar eran absolutamente inapropiadas, a pesar de que en ese momento el caudal de los ríos Limay, Neuquén y Negro eran más del doble del actual.



Para superar las pendientes del terreno había y hay que hacer profundas y costosas excavaciones y utilizar todo el Limay, con lo que se quedarían sin agua todas las ciudades y cultivos río abajo de la captación. Hace unos 20 años, luego de estudiar el Sistema de Elevación de Aguas del Canal de Panamá para el cruce de navíos desde el Atlántico al Pacífico, propuse a Carlos Soria oficializar estudios de prefactibilidad que ya había hecho por mi cuenta, incluidos costos, para construir en el río Negro, junto a la margen sur y frente a General Roca, a la altura de “Las Coloradas”, un “sistema de colección y elevación de aguas”, con compuertas que ocuparían un cuarto del ancho del cauce y transportarían el agua para irrigar esta parte de la barda sur, para el cultivo de pasturas y otros.



Le pareció interesantísimo, pero me contestó: “Me parece muy bueno, pero si lo presento como proyecto a las comisiones barriales de Roca, que me están pidiendo agua corriente, luz, pavimento, gas natural o cloacas hace largo rato, la patada en el “cutis” que me van a dar me va a hacer caer justo en el lugar donde vos pensaste el elevador de aguas. Dejémoslo para más adelante”. Menos mal, porque hoy, aunque infinitamente menor, la inversión de plata y tiempo estaría fuera de servicio por falta de caudal.



Luis Enrique Anzorena

DNI 8.149.182