Mitos y beneficios que genera el hábito de caminar todos los días

A menudo buscamos el bienestar en el último superalimento de moda o en rutinas de gimnasio extenuantes, sin embargo, la medicina moderna y la ciencia del deporte coinciden en que la herramienta más poderosa para transformar la salud física y mental es gratis, apta para casi todas las edades y no requiere equipamiento: caminar todos los días.

Lejos de ser un ejercicio menor, la caminata diaria desencadena una cascada de beneficios biológicos desde el primer minuto. Salimos a dar una vuelta y, puertas adentro, nuestro cuerpo inicia una sutil pero radical revolución. Cuando decidís atarte las zapatillas y salir a caminar, el impacto en el organismo es inmediato y acumulativo: en los primeros 30 minutos el cerebro libera endorfinas y serotonina, los neurotransmisores del bienestar, mientras los niveles de cortisol (la hormona del estrés) empiezan a descender drásticamente.

Por su parte, el corazón late con más fuerza y eficiencia, aumentando el flujo sanguíneo hacia los músculos y el cerebro. A las pocas semanas, esta rutina mejora la capacidad pulmonar, alcanzando más eficiencia para captar oxígeno y distribuirlo, además de controlar la glucosa, ya que los músculos activos absorben mejor este recurso de la sangre, lo que estabiliza sus niveles y mejora la sensibilidad a la insulina.

Hasta que alcanzar meses de constancia permite al cuerpo mejorar el uso de las grasas como combustible, lo que ayuda a fortalecer las piernas, los glúteos y el core (zona media). Como si esto fuera poco, el impacto leve de la caminata estimula la densidad ósea, previniendo la osteoporosis, y lubricando las articulaciones, reduciendo así el dolor de la artrosis.

La salud del corazón

Uno de los principales beneficios de caminar todos los días es el fortalecimiento del sistema cardiovascular. La actividad física moderada ayuda a mejorar la circulación sanguínea, reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, contribuye a controlar los niveles de colesterol y favorece el buen funcionamiento del corazón.

El mito de los 10.000 pasos

La famosa cifra de los 10.000 pasos diarios no nació de un laboratorio médico, sino de una campaña de marketing japonesa en 1965 para vender un podómetro. Hoy, la ciencia demostró que no hace falta llegar a esa cifra para ver cambios drásticos. Estudios recientes publicados en revistas de prestigio como “The Lancet” señalan que los beneficios para la salud comienzan a estabilizarse (hacer una “meseta”) entre los 7.500 y 8.000 pasos diarios.

Lo importante no es la obsesión por el número, sino la regularidad. Eso sí, el ritmo sí importa: No es un paseo de vidrieras. Debe ser una caminata a paso ligero, ese ritmo que te permite hablar pero te impide cantar (lo que los deportólogos llaman “intensidad moderada”).

Respecto al tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Esto se traduce en unos 30 minutos al día, 5 veces por semana. Y sobre la postura, lo ideal es mantener la vista al frente, los hombros relajados y balancer los brazos de forma natural, porque esta dinámica protege la zona lumbar y optimiza el esfuerzo muscular.

Placer y bienestar

Foto: Archivo RN.

Para que caminar se transforme en un entrenamiento cardiovascular efectivo, los expertos sugieren seguir la regla de las tres C: Constancia, Cadencia y Continuidad. Caminar estimula la liberación de endorfinas, conocidas como las hormonas del bienestar, que ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y la tensión acumulada. Muchas personas experimentan una sensación de relajación y claridad mental después de una caminata, especialmente si se realiza al aire libre.

Realizar actividad física de manera regular también puede mejorar la calidad del sueño. Las personas que caminan diariamente suelen conciliar el sueño con mayor facilidad y disfrutar de un descanso más profundo durante la noche.

Finalmente, diversos estudios han señalado que la actividad física moderada puede contribuir a preservar las funciones cognitivas con el paso de los años. Caminar favorece el flujo sanguíneo hacia el cerebro y podría ayudar a mejorar la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje.

Un buen calzado

El calzado para caminar debe estar diseñado para brindar comodidad durante largos períodos de actividad. Deben tener una suela flexible pero duradera y una amortiguación adecuada en el talón y el antepié. Es fundamental elegir zapatos que ayuden a la funcionalidad completa del sistema osteomuscular, desde la pisada correcta hasta la comodidad de los pies; existe calzado con niveles de realce en el talón que podrían generar caídas repentinas y dolores en ese punto del cuerpo.

Lo recomendado es optar por tenis deportivos que proporcionan estabilidad al caminar. El calzado de suelas neutras ayuda a desarrollar una mejor conexión con los tejidos que unen los músculos con el hueso. En caso de no practicar un deporte en específico y solo recurrir a la actividad física como un hábito saludable, al momento de elegir el calzado, evita tener en cuenta los criterios visuales y opta un poco más por lo funcional.