El consumo se derrumba y detiene el pase a precios de la devaluación

Los efectos de la aceleración inflacionaria y de la megadevaluación registrada entre abril y junio, golpean sobre el consumo, que no deja de caer.

Diferentes fuentes estadísticas dan cuenta del fuerte retroceso en los niveles de consumo minorista, una tendencia que había comenzado a revertirse a fines de 2017, pero que retomó la senda negativa durante el primer semestre de este año.

La primera información surge del estudio mensual que realiza la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) el cual da cuenta de una caída del 4,2% en el consumo durante el mes de junio, y de una baja acumulada del 2,8% en el primer semestre. El organismo realiza el relevamiento a lo largo y ancho del país, y es muy valioso no solo por su representatividad, sino por el tipo de medición. Lo que Came releva son las ventas minoristas, en cantidad, sin la influencia del factor precios. Significa que la cantidad de bienes y servicios consumidos es cada vez menor, lo que equivale a decir que la demanda se está achicando. Así sucede desde enero de 2016. Durante los 30 meses de la presente gestión, solo en el último trimestre de 2017 crecieron las ventas en cantidad. En los 27 meses restantes, las cantidades vendidas retrocedieron.

Otra medición publicada esta semana por la consultora de consumo masivo Kantar Worldpanel, indica que en los meses de abril y mayo quienes vieron más afectada la capacidad de consumo fueron los segmentos más vulnerables. El informe destaca que el sector más bajo de la pirámide de consumo, que nuclea al 17% de los hogares del país, había recuperado un 3% su volumen de consumo el año pasado, pero que el mismo retrocedió un 2% solo en los meses de abril y mayo.

Un tercer estudio, destaca que a raíz de la baja en el consumo, las cadenas de comercialización han decidido postergar el traslado a precios de los efectos de la devaluación. El informe pertenece a la consultora Focus Market, y compara los precios mayoristas con los minoristas para diez sub categorías de productos, entre los que se encuentran artículos de limpieza, de higiene, carnes, frutas, verduras, bebidas y otros alimentos. Como resultado, concluye que en 8 de las 10 sub categorías relevadas, solo se trasladó a la góndola el 50% del aumento registrado en los precios mayoristas. Queda en evidencia que el fuerte retroceso de las cantidades consumidas, obliga a los formadores de precio a absorber una importante porción de los incrementos de costo que surgen, tanto de la megadevaluación del tipo de cambio registrada en el segundo trimestre de 2018, como de los aumentos en el precio de los combustibles, lo cual incide de forma directa en el costo de distribución y logística.