Putin no se vacunará delante de las cámaras: "tendrán que creer en nuestra palabra"

La vacunación de Putin contra el coronavirus no será pública.

El Kremlin ratificó que el presidente ruso, Vladimir Putin, se vacunará este martes contra el coronavirus con una de las tres vacunas desarrolladas por su país, pero aclaró que el acto será privado. "El presidente aún no fue vacunado, pero planeamos que lo haga al final del día", dijo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa en Moscú.

"No lo mostraremos, tendrán que creer en nuestra palabra", continuó, al señalar que al mandatario no le gusta "vacunarse delante de las cámaras". El vocero no especificó si Putin será vacunado con la Sputnik V, la vacuna estrella de Moscú, o con otra de las dos vacunas desarrolladas por el país.

"Será una de las tres, no diremos específicamente cuál", dijo Peskov, que sí alabó la "eficacia y fiabilidad" de todos los fármacos contra el coronavirus que se desarrollan en el país.

El propio Putin, de 68 años, dijo el lunes que se vacunaba este martes, un anuncio muy esperado después de que hiciera esta promesa en diciembre, cuando su país lanzó la campaña de vacunación de la población contra el coronavirus.

Muchos líderes mundiales se vacunaron contra el coronavirus, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el papa Francisco y la reina Isabel II de Inglaterra.

Algunos lo han hecho ante las cámaras para dar un mensaje de confianza en la ciencia para sus conciudadanos.

La Sputnik V fue inicialmente recibida con escepticismo en el extranjero, pero su fiabilidad y su eficacia mayor al 90% fue validada en febrero por la revista científica The Lancet.

Desde entonces, cada vez más países, incluyendo potencias europeas como Alemania, han manifestado su interés en poder contar con la vacuna.

El ente regulador europeo (EMA) está examinando si la autoriza, y el ministro de Salud ruso dijo el lunes que expertos de ese organismo visitarán Rusia el mes que viene para revisar los ensayos clínicos de la Sputnik V.

Putin dijo el lunes que 6,3 millones de personas ya recibieron al menos una dosis de vacunas contra el coronavirus en Rusia, y que más de 4,3 millones ya recibieron dos dosis.