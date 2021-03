El intendente que se vacunó con un retrato de Vladimir Putin en la mano

Juan Carlos "Chinchu" Gasparini, intendente de la localidad bonaerense de Roque Pérez, recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y retrató el momento con una imagen de Vladimir Putin en la mano.

"Traje la foto porque estoy orgulloso de él, todos decían que nos iba a envenenar y nos está salvando la vida", señaló Gasparini de 72 años, del Frente de Todos, al defender la vacuna rusa Sputnik V.

También comentó que no se podía vacunar por el síndrome de Mielodisplasia, la enfermedad que padece. "Los médicos me lo habían desaconsejado. Hace unas semanas, me autorizaron", indicó "Chinchu" a Radio Gráfica, citado por el diario Clarín.

¡¡ Recibí la vacuna GRACIAS !! @alferdez.@Kicillofok @CFKArgentina

Decían que nos iban a envenenar y nos están salvado la vida pic.twitter.com/SbvHHe3v2R — Chinchu Gasparini (@Gasparini_RP) March 3, 2021

"Hace rato que quería rendirle homenaje a Putin por haber salvado tantas vidas en la Argentina. Hoy todo el mundo se quiere vacunar con la vacuna rusa. Ya lo dije hace tres meses: que todos nos íbamos a pelear por recibir la Sputnik V", añadió.