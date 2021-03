Que aparezca Javier Videla

Una buena noticia: encontraron a la niña desaparecida en Buenos Aires.



Acá en Roca dejaron de buscar a Javier Videla, un buen tipo, querido por quienes lo conocimos. Duró 5 días en las noticias, hoy el noticiero ya ni lo menciona, no se habla de rastrillajes y su foto ya no sale en los medios. Sigue desaparecido.



¿Se merece una excelente persona no ser buscado? ¿Se merece que el posible asesino siga en la cárcel pero no haya estrategias para que declare? (ojo que no me refiero a torturas, por favor). Empleen sus células grises policías y jueces. No puede ser que este muchacho siga sin aparecer. Eso nos indica que la humanidad está cada día en decadencia, y las instituciones las primeras.



Silvia Castex

Eduardo Gómez