De la ocultación de Venus a la Luna de Fresa en la Patagonia: el increíble cierre astronómico de junio en fotos
Durante junio de 2026, el cielo nos sorprendió con eventos astronómicos memorables, destacando la impresionante conjunción y ocultación de la Luna y Venus, junto a las fascinantes fases lunares que culminaron con la brillante Luna de Fresa, invitándonos a disfrutar de noches llenas de magia y misterio.
Durante junio de 2026, fuimos testigos de eventos astronómicos increíbles que iluminaron nuestros cielos de la Patagonia. El 17 de junio, la Luna y Venus protagonizaron una espectacular conjunción y ocultación. Al atardecer hacia el horizonte oeste, se pudo ver una fina Luna creciente acompañada del brillante Venus, compartiendo el mismo cielo en un abrazo celestial.
En algunas regiones del mundo, esta conjunción fue aún más impresionante con una ocultación total, donde la Luna pasó directamente enfrente de Venus.
Pero junio nos regaló más fases fascinantes de nuestra compañera nocturna. El 21 de junio, la Luna alcanzó su Cuarto Creciente con un 44.8% de iluminación, visible en la tarde y marcando un momento de renovación y crecimiento.
El 27 de junio, brilló en fase Gibosa Creciente iluminando el cielo con un 94%, aproximándose a su plenitud.
Finalmente, el 29 de junio, a las 7 de la mañana justo antes de su plenilunio (luna llena) conocido como la Luna de Fresa, la luna alcanzó un impresionante 99.7% de iluminación, preparando el escenario para una noche mágica.
Si queres ver la luna llena hoy, a las 17.50 está saliendo y su máxima plenitud es a las 20.50.
Horario exacto: cuándo y cómo ver el fenómeno en Neuquén y Río Negro
Para quienes quieran agendar el momento ideal y preparar las cámaras o binoculares, los principales observatorios del país confirmaron el cronograma del evento:
- El punto cúlmine: la Luna alcanzará el 100% de su iluminación astronómica este lunes 29 de junio a las 20:57 (hora de Argentina).
- Ventana de observación: El satélite se apreciará prácticamente completo y gigante también durante las noches del domingo 28 y el martes 30 de junio, ofreciendo un margen de tres días para disfrutar el despliegue.
- La hora de oro: Los especialistas recomiendan fijar la mirada hacia el horizonte justo después del atardecer. En ese instante, la densidad de la atmósfera terrestre genera un efecto óptico que tiñe al satélite de tonalidades anaranjadas y rojizas, ideal para los aficionados a la fotografía.
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