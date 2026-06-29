De la ocultación de Venus a la Luna de Fresa en la Patagonia: el increíble cierre astronómico de junio en fotos

Durante junio de 2026, fuimos testigos de eventos astronómicos increíbles que iluminaron nuestros cielos de la Patagonia. El 17 de junio, la Luna y Venus protagonizaron una espectacular conjunción y ocultación. Al atardecer hacia el horizonte oeste, se pudo ver una fina Luna creciente acompañada del brillante Venus, compartiendo el mismo cielo en un abrazo celestial.

En algunas regiones del mundo, esta conjunción fue aún más impresionante con una ocultación total, donde la Luna pasó directamente enfrente de Venus.

Pero junio nos regaló más fases fascinantes de nuestra compañera nocturna. El 21 de junio, la Luna alcanzó su Cuarto Creciente con un 44.8% de iluminación, visible en la tarde y marcando un momento de renovación y crecimiento.

La Luna creciente acompañada por Venus. Foto Alejandro Carnevale

El 27 de junio, brilló en fase Gibosa Creciente iluminando el cielo con un 94%, aproximándose a su plenitud.

La luna en Cuarto Creciente. Foto Alejandro Carnevale

Finalmente, el 29 de junio, a las 7 de la mañana justo antes de su plenilunio (luna llena) conocido como la Luna de Fresa, la luna alcanzó un impresionante 99.7% de iluminación, preparando el escenario para una noche mágica.

La Luna en fase Gibosa Creciente,la fase lunar entre el cuarto creciente y la luna llena . Foto Alejandro Carnevale

Si queres ver la luna llena hoy, a las 17.50 está saliendo y su máxima plenitud es a las 20.50.

Luna a las 7 de la mañana,antes de su máxima plenitud que se espera para las 20.50 de hoy. Foto Alejandro Carnevale

Horario exacto: cuándo y cómo ver el fenómeno en Neuquén y Río Negro

Para quienes quieran agendar el momento ideal y preparar las cámaras o binoculares, los principales observatorios del país confirmaron el cronograma del evento: