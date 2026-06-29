Un informe sobre el estado de las vías ferroviarias llegará a la Legislatura de Río Negro, un paso clave para el Tren del Valle

El estado de las vías ferroviaria que une el Alto Valle volverá a estar en el centro de la agenda este lunes. Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el presidente de Tren Patagónico, Roberto Lopez, concurrirá a la Legislatura de Río Negro este lunes a las 11 para presentar un informe ante una comisión parlamentaria especial sobre la situación de la infraestructura, en una instancia considerada relevante para la ampliación del Tren del Valle.

De acuerdo con fuentes de la comisión, a la reunión también podría asistir funcionarios provinciales. El encuentro buscará brindar a los legisladores un panorama sobre las condiciones actuales del corredor ferroviario y los trabajos que serían necesarios para avanzar con el servicio.

Un diagnóstico técnico en medio de las negociaciones con Nación

La presentación se producirá mientras el Gobierno provincial continúa con las gestiones para asumir la operación del tren de pasajeros entre Plottier y Chichinales.

Días atrás, durante una conferencia de prensa en Cipolletti, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la Provincia mantiene abiertas tres negociaciones: una con Ferrosur por el uso de las vías, otra con SOFSE por la operación del servicio y una tercera con la Secretaría de Transporte de la Nación por la concesión del ramal interurbano.

«Estamos hoy con tres convenios que estamos trabajando. Uno con Ferrosur para el uso de la vía, que está avanzado. (…) El otro convenio es con SOFSE, que también está bastante avanzado. Y después, con la Secretaría de Transporte de la Nación, la concesión del ramal interurbano desde Chichinales hasta Plottier», sostuvo el Weretilneck.

El Gobernador también explicó que los equipos técnicos de la Provincia y la Nación continúan intercambiando los borradores de los acuerdos y señaló que el objetivo es firmarlos durante julio, aunque aclaró que eso no implica un inicio inmediato de la operación.

«Hay que ser cautos. Hay que ir haciendo las cosas por etapas: primero tener el material rodante, después mejorar la vía, después ir preparando las estaciones. Son trabajos para no pensar que se resuelven de un día para otro», detalló el mandatario provincial.

El relevamiento incluyó vías, estaciones y cruces ferroviarios

Anteriormente en diálogo con este medio, el ministro de Obras Públicas Alejandro Echarren había adelantado que personal de Tren Patagónico ya había realizado recorridas sobre las vías, las estaciones y los cruces ferroviarios para evaluar el estado de la infraestructura y las inversiones necesarias.

«Lo otro que se avanzó es, en la parte técnica, en recorrer todas las vías, tanto del lado de Neuquén como del lado de Río Negro», explicó. Agregó que el trabajo incluyó la revisión de estaciones y cruces con el objetivo de determinar las intervenciones que demandará la puesta en marcha del proyecto.

El funcionario indicó además que la implementación será por etapas, «una primera prueba piloto la vamos a hacer hasta Cipolletti», afirmó.

Respecto del estado de la infraestructura, Echarren sostuvo que «las vías están bastante bien», aunque reconoció que existe un tramo que requiere obras y cuya intervención deberá definirse junto con Ferrosur.

En paralelo, la Provincia también analiza la disponibilidad de material rodante. Según el ministro, Tren Patagónico consiguió tres formaciones que podrán destinarse al servicio, aunque antes deberán ser acondicionadas para su utilización.