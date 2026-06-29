Giro en el Gabinete: Diego Santilli asume el control político del Gobierno y define un nuevo trato con los gobernadores

El Gobierno nacional de Javier Milei ejecutó su mayor cirugía política en lo que va del año. A través de una fotografía oficial en la Quinta de Olivos, el Presidente escenificó el domingo por la noche la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. El sillón ministerial se encontraba vacante tras la renuncia forzada de Manuel Adorni, eyectado del cargo en medio de un fuerte tembladeral institucional.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. ¡VLLC! ”, gatilló el mandatario en su cuenta de la red social X cerca de las 20, ratificando un secreto a voces que paralizaba los despachos oficiales desde el inicio del fin de semana.

Según detalló La Nación, el recambio ministerial trajo un inmediato alivio a los sectores del oficialismo que temían que el escándalo judicial alrededor de Adorni —investigado por presunto enriquecimiento ilícito y acorralado por un pedido de destitución inminente en el Congreso— terminara por espantar las inversiones y desestabilizar las variables económicas de la gestión. Ante este escenario, Adorni dio el paso al costado el sábado. En declaraciones periodísticas, el propio Presidente defendió la «honestidad» de su exfuncionario y pidió «no condenarlo» antes de que falle la Justicia, al tiempo que elogió el «músculo político» del flamante ministro coordinador.

El nuevo esquema del «Triángulo de Hierro» y el desembarco en Interior

La llegada del exministro de Seguridad porteño reconfigura de forma total el organigrama de la Casa Rosada y consolida un esquema de mandos cruzados con fuerte aval de la mesa chica libertaria:

La Jefatura: Diego Santilli asumirá el control de la gestión general con reuniones de seguimiento diario a cada ministerio y un despliegue de alta exposición mediática («poniendo la cara en las buenas y en las malas»).

asumirá el control de la gestión general con reuniones de seguimiento diario a cada ministerio y un despliegue de alta exposición mediática («poniendo la cara en las buenas y en las malas»). La Vicejefatura: Ignacio Devitt , quien se desempeñaba como secretario de Asuntos Estratégicos, ocupará el cargo de vicejefe de Gabinete para aceitar el funcionamiento técnico de las áreas bajo un modelo formal idéntico al que compartieron en su momento Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

, quien se desempeñaba como secretario de Asuntos Estratégicos, ocupará el cargo de vicejefe de Gabinete para aceitar el funcionamiento técnico de las áreas bajo un modelo formal idéntico al que compartieron en su momento Guillermo Francos y Lisandro Catalán. La Secretaría de Interior: el santillista puro Gustavo Coria permanecerá al frente de la Secretaría de Interior, garantizando una línea directa de conversación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El dato central de esta nueva estructura es que tanto Santilli como Coria mantienen un canal de diálogo permanente y diario con Karina Milei. La hermana del mandatario mantendrá una injerencia absoluta en las decisiones del área, compartiendo la mesa política con el consultor estrella Santiago Caputo, con quien el nuevo jefe de Gabinete ostenta una excelente sintonía táctica.

La orden de Javier Milei: eliminar las PASO y negociar con las provincias

La hoja de ruta que la Casa Rosada le encomendó al nuevo jefe de Gabinete tiene prioridades netamente legislativas y presupuestarias. Cerca de Santilli confirmaron que el eje de su gestión se concentrará de forma inmediata en reactivar los canales institucionales de la política tradicional para asegurar las reformas de fondo que exige el Presidente.

El primer objetivo de máxima en el Congreso de la Nación será la suspensión o eliminación definitiva de las elecciones PASO. Para lograrlo, Santilli echará mano a los lazos construidos con los bloques aliados y los mandatarios provinciales durante su paso por la cartera de Interior, donde lideró el poroteo que le permitió al oficialismo anotarse triunfos legislativos clave y capitalizar el éxito de las elecciones de octubre pasado en la provincia de Buenos Aires.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente, con la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo”, remarcó Diego Santilli pocos minutos después del anuncio.

El nombramiento cosechó apoyos inmediatos en la periferia oficialista. La jefa de la bancada de senadores libertarios, Patricia Bullrich —una de las espadas que más presionó de forma subterránea para eyectar a Adorni—, celebró la designación y pidió «dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes». En idéntico sentido se manifestaron diversos gobernadores provinciales y el expresidente Mauricio Macri, marcando una tregua política clave para la estabilidad del Ejecutivo en un contexto de extrema fragilidad parlamentaria.