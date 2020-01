El doloroso hecho acaecido en Villa Gesell, de público conocimiento, me hace reflexionar sobre qué cosa es el rugby. El rugby no es un grupo de energúmenos alcoholizados agrediendo hasta marta a una persona de 19 años. Rugby es lo que utilizó Nelson Mandela para integrar la sociedad sudafricana (ver el filme “Invictus” que a mi me hizo lagrimear).

Rugby es la organización Espartanos creada por Eduardo “Coco” Oderigo y un grupo de colaboradores que han logrado a través de este maravilloso deporte, jugado en las cárceles, bajar sustancialmente la reincidencia de los presos (entrar en www.fundacionespartanos.org).

Rugby es la tarea que se realiza en el Virreyes Rugby Club de Benavídez (entrar en www.vrc.org.ar), donde se integra a chicos de barrios carenciados a través de hacerlos jugar este (mi) deporte.

Y finalmente, Rugby es el que me ayudó a mis 16 años cuando falleció mi padre.

José Brunetta

DNI 4.180.958