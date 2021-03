¿Qué dijo la argentina que se parece a Jennifer Aniston, tras su repercusión?

La vida de Florencia Trossero no es la misma desde que un amigo subió su foto en redes sociales y comparó su sorprendente parecido con el de Jennifer Aniston. La imagen se volvió viral casi inmediatamente y los fanáticos de la actriz deliraron con su look.

En los últimos días, la joven habló con algunos medios que, con mucha curiosidad, la contactaron para saber más de ella. "No soy lo que salí en la foto, no sé si fue la pose o qué, salí igual y no soy tan igual. Para mí es un halago que me hayan dicho eso, ¿para quién no? Fue impresionante, yo no lo podía creer cuando me llamaron mis amigas para decírmelo, fue algo que nunca te vas a imaginar", relató sobre la fama repentina.

La joven aseguró que se sorprendió cuando supo lo que había pasado y la revolución que se había generado en redes, por su particular mohín que la hizo tendencia en Twitter, la red social del pajarito.

“Yo creo que ni Leo cuando subió la foto se imaginó esto, creo que la subió más como chiste y no para tener la repercusión que tuvo”, reflexionó sobre su experiencia viral.

Aún divertida por la repercusión, Florencia contó que la imagen fue tomada "en el casamiento de mi primo. De hecho, si sabía que la foto se hacía viral, hubiese corrido el tramontina que está en el plato… La que está en la foto es mi hermana. Dice ‘yo también soy famosa y nadie me nombra’”, agregó.

En tanto que sumó otra anécdota, donde le aseguraba a un ex novio que era igual a la actriz hollywoodense. “Cuando le dije una vez que me parecía, que me decían eso, se mató de la risa. Así que ahora le mandamos un besito", se divirtió.

Finalmente, sobre su actual situación sentimental, Florencia no anduvo con rodeos y confió que “si aparece un Brad Pitt estaría bárbaro, ya saben mi Instagram así que…”, concluyó.