Gran Hermano: angustiada, Julieta se largó a llorar al ver el ingreso de Alfa

Alfa ingresó anoche a la casa de Gran Hermano. Entró con una misión secreta y la sorpresa en los participantes fue total.

Julieta fue una de las más afectadas por el regreso de Alfa. Se quebró en llanto y tuvo que ser consolada por Nacho y por Romina.

“Es lo que soñamos, lo que soñábamos y ahora que está por terminar… me dan ganas de llorar”, dijo la joven entre lágrimas. Nacho al ver la situación la abrazó.

“Julieta, ¿no me puse mal yo el otro día por algo que no tenía nada que ver y no pensamos también cuando entró la familia que era algo que nada que ver?, espera”, le aconsejó Nacho a su compañera.

“No pensemos… me pone mal”, dijo Juli con mucho pesar, mientras Alfa recorría la casa junto a Camila.

JULIETA LLORANDO PORQUE ENTRO ALFA AJSJASJ

REVIVIO GRAN HERMANO

MOMENTO ICONIC pic.twitter.com/B3HkUStA0n — ElBuni (@therealbuni) March 8, 2023

Por qué Alfa volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano

Ante la incredulidad de todos adentro de la casa de Gran Hermano, Alfa volvió al reality en un ingreso especial que duró poco más de una hora.

Con un look especial, Walter entró con saco y moño, vestido de gala. «Se le ha encomendado una misión», les informó Santiago Del Moro y les indicó que esa misión está «dentro de la valija». Su contenido será descubierto en los próximos días.

Desde el reality no informaron mayores precisiones de las razones del ingreso del exparticipante. En las redes sociales lo relacionan con una movida de la producción para que no decaiga el rating del programa en su tramo final.