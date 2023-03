Cambiaron las reglas en Gran Hermano y ya no podrán salvar a nominados: de qué sirve ser líder

La producción de Gran Hermano confirmó que a partir de ahora ya no habrá más un salvado por parte del líder de la semana.

Según explicó Santiago del Moro, a partir de ahora el líder de la semana ya no podrá salvar a uno de los nominados debido a que quedan solo 5 jugadores en la casa.

En esa misma línea, el conductor del reality confirmó que la semana que viene se jugará la última prueba del líder de esta edición.

Así, la prueba solamente brindará inmunidad a quien logre triunfar. En ese contexto, Nacho se convirtió en uno de los cuatro finalistas de esta edición, ya que ayer ganó la anteúltima prueba del reality.

Gran Hermano: la bronca de Maxi por el ingreso de Alfa

La entrada de Alfa a la casa de Gran Hermano despertó mucha polémica en las redes sociales e incluso generó el fastidio de algunos de sus excompañeros, como es el caso de Maxi Giudice.

“Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por zoom. Consulto a ver cuál era la consecuencia de eso (…) y no solo que no tiene malas consecuencias sino que lo premian, va a entrar en el programa, van a darle con el gusto, porque es algo simplemente que él quería y saben que a ellos les rinde por rating, por plata van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo ni a decir”, expresó Maxi, eliminado de Gran Hermano a fines de enero.