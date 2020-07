¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Contesta Verónica Arévalo Schiavo

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro. En este contexto, decidimos adaptarlo y les preguntamos a nuestros invitados qué imprescindibles tienen durante el aislamiento.

En esta oportunidad, nuestra invitada a la sección es Verónica Arévalo Schiavo, primera bailarina del Ballet Río Negro de Fundación Cultural Patagonia.





“Los hindúes hablan de la alegría sin causa, de sentirnos alegres porque siempre hay mucho por hacer y mucho para agradecer. Mis plantas me lo demuestran creciendo y floreciendo. Dedicarme a ellas me hace sentir útil, verlas crecer y florecer cada ciclo es un festejo a la vida. Tenemos mucho que aprender de ellas”, asegura Verónica.

Por último, asegura que “mi pequeña familia es el pilar fundamental para transitar esta cuarentena. Siempre hemos dedicado tiempo de calidad con mi pequeña Ámbar; pero esta vez fuimos descubriendo otros espacios y nuevos aprendizajes. Mi pareja Mauro, es también un gran apoyo emocional y contención, que me hace ver el lado positivo de las cosas”.



Meditación



“La práctica de mindfulness me ayuda a encontrar el equilibrio entre las emociones, visualizar los momentos valiosos de las acciones simples cotidianas, a ser agradecida y también a disfrutar de nuestro pasar en la vida. Es bueno hacer una introspección”.



Danza



“El entrenamiento cotidiano y las pequeñas producciones me mantienen inspirada. La danza me conecta con lo sensible de mí misma y de los demás, especialmente con mis alumnos/as; percibo que sus movimientos dicen mucho más que sus palabras”.



Libros



“Me acompañan siempre, me abren el horizonte, me conectan con otros mundos y trato de nutrirme con sus enseñanzas. Tenemos mucho que aprender, el conocimiento es infinito y por eso elijo lectura variada como novela, literarios o biográficos”.



Lapicera y papel



“En los pequeños placeres están los momentos especiales, y escribir es uno de ellos. Plasmar emociones e ideas siempre ha sido un hobby que funciona como catarsis o como guía de estudio y descubrimientos”.