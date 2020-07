¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Responde Guillermo Lancelotti

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro.

En este contexto, decidimos adaptar la consigna y les preguntamos a nuestros invitados qué imprescindibles tienen durante el aislamiento.





En esta oportunidad, nuestro invitado a la sección es Guillermo Lancelotti, trompetista del Grupo de Jazz de Fundación Cultural Patagonia.

“El arte culinario en cuarentena nos obligó a todos a demostrar nuestras habilidades, en mi caso cuando en la década del ‘90 me fui a vivir al norte de España no sabía cocinar, simplemente lo básico, y estuve obligado a aprender nuevas recetas y, estando en esa tierra, obligado a aplicar sus sabores peculiares. Cuando regresé a la Argentina, me encontraba en un mejor nivel con respecto a la cocina, no seré un gran chef, pero realizo recetas improvisando y arriesgando, al fin de cuentas es lo que hago con mi interpretación en la música”, cuenta Guillermo, que nos muestra una de sus preparaciones.





Así, repasamos los imprescindibles del trompetista para esta cuarentena:



El clarinete



“En esta cuarentena retomé una de las actividades que había dejado de hacer como grabarme para escuchar y verificar el error para mejorar la técnica. Además, hago arreglos de jazz y practico en otro instrumento que me agrada: el clarinete”.



La familia



“Otra de mis grandes pasiones es el deporte y es lo único que no puedo realizar, pero tengo el recuerdo de cuando jugaba al pádel. Además me fascina correr. Cuando termine esto volveré. Mi familia me contiene en estos momentos, siempre a mi lado al igual que mi perro”.



Los libros



“Algo que no puede faltar es la compañía de un libro. En mi biblioteca se ven reflejados mis gustos y pasiones. Cuando finaliza el día a veces me acompaña el recuerdo, la lectura y una copa de vino y a continuar dentro de casa”.



Ensayos virtuales



“Al no poder ensayar con mis colegas o las bandas que pertenezco dentro y fuera de FCP, apliqué la nueva técnica de grabarme con colegas dentro de la provincia y más aun trascendiendo la frontera, en formato virtual. Es algo interesante que me permite seguir aprendiendo y mantener el contacto con ellos, a pesar de la distancia o de la pandemia. Es fundamental en estos tiempos contar con internet ya que es el único medio que nos mantiene conectados”.