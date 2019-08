Qué opinan los candidatos de Bariloche en tres temas claves

"Río Negro" entrevistó a los diez candidatos a intendente que tendrá la elección municipal de Bariloche el próximo domingo. Qué opinen de tres temas claves como el basural, el transporte público y el futuro del cerro Catedral.

Rodolfo Sánchez, FIT

Rodolfo Sánchez, trabajador de Centro Atómico y candidato a intendente.

1.- Cerro Catedral

La administración del cerro Catedral tiene que estar en manos de los barilochenses. Bariloche tiene el poder concedente pero la explotación está a cargo de una empresa privada. Esa administración debe ser estatizada, administrada por los mismos trabajadores que saben cómo funciona el cerro y bajo el control de una comisión de vecinos y entidades vinculadas con la montaña. El traspaso debe ser urgente porque el dinero que falta para obra pública está ahí en manos de empresarios.

Además, el canon que paga la empresa es ridículo teniendo en cuenta que se trata del centro más importante de Sudamérica. Es casi el mismo aporte de lo que dona la Fundación del Teleférico Cerro Otto. Fui el único orador en la audiencia pública del 2017 y el canon era de 8 millones, contra 9 que donaba el cerro Otto.

2.- Transporte

Desde hace décadas, tenemos el mismo problema: sea la empresa que sea, siempre dicen que no pueden cumplir, que hay que aumentar el boleto y terminamos con el transporte más caro del país. No hemos visto que abran los libros para ver dónde están las pérdidas pese a que el Tribunal de Contralor está habilitado para pedirlo. Por eso, proponemos una estatización del servicio de transporte público, bajo el control de los trabajadores que pasarían a ser planta permanente del estado. En muchos países de Europa, el transporte público está en manos del estado. Con los 36 millones de pesos que el municipio ya entregó a la empresa, podríamos haber comprado colectivos para ir estatizando las líneas gradualmente.

3.- Basural

Ya hubo un estudio y una propuesta de saneamiento para todos los vertederos de ciudades turísticas en 2013 que proponía trasladar el basurero. No se cumplió. Fue un desperdicio de dinero ya que hubo un aporte inicial de 60 millones de dólares, más 15 millones que entregaba el Ministerio y no sabemos dónde está la plata. Otra calle Mitre. Nuestra propuesta es insistir con provincia y nación para que asuman el compromiso de resolver este tema. Los estudios de las universidades ya están y es imposible que el municipio logre resolverlo. Esta situación plantea una problemática que afecta la salud de los habitantes de Pampa de Huenuelo, más allá de la contaminación que escapa a la órbita del municipio. Por eso, nación y provincia deberían responsabilizarse.

Gustavo Gennuso, Juntos

El intendente de Bariloche Gustavo Gennuso busca la reelección. Foto: archivo

1.- Cerro Catedral

Estamos a la espera de lo que diga la Justicia, que frenó la prórroga del actual contrato. Hace falta una modernización. Nuestra idea sigue siendo la extensión con Capsa por 30 años. Si no, esperar por una licitación en unos años más. Hay en Bariloche una necesidad importantísima de trabajo. Lo estamos viviendo todos los días y Catedral es una de las herramientas para dar respuesta. En estas condiciones la modernización sigue postergada porque la empresa ya invirtió por encima del plan.

2.- Transporte

Tiene que ver con cambios en el sistema de recorrido, con centros de transbordo. Ya tenemos un proyecto y lo hemos presentado en varias juntas vecinales. El objetivo es hacer más eficiente el transporte. Además, estamos a la espera de lo que suceda con los subsidios nacionales a partir de diciembre. Nuestra decisión es mantener la gratuidad de los estudiantes y que la cubra el municipio. Lo vamos a incluir en el presupuesto. Sobre lo que va a pasar con el boleto todavía no podemos anticipar nada. Somos honestos en esto. Va a depender del dólar, de los costos y de lo que hagan la provincia y la Nación.

3.- Basural

Tenemos un proyecto de trabajo para convertirlo en una planta de producción de energía. También con Invap en el aprovechamiento de los forestales, para no quemar. A largo plazo la salida es el basurero regional, que la gobernadora electa ya tiene en carpeta. Hay que trabajar seriamente en la separación de residuos y ya empezamos con contenedores nuevos en el centro. El cambio debe ser estructural: reconvertir el vertedero en un centro de producción: de reciclado y de generación de biogás para reinsertar en la red.

Pablo Chamatrópulos, Podemos

Pablo Chamatrópulos exjefe de gabinete y candidato a intendente en Bariloche. Archivo

1.- Cerro Catedral

Me parece que la primera cuestión es la necesidad de que la ciudadanía se exprese y decida sobre el futuro de esta joya turística. Habría que convocar a una instancia de participación ciudadana a través de un referéndum o un plebiscito. Mi opinión personal es que corresponde una licitación pública internacional y ofrecer a la actual concesionaria a que renuncie al tiempo remanente. Ese tiempo es insuficiente para hacer inversiones y que el cerro se modernice. Una eventual reelección del intendente sería un pase libre a la extensión contractual que ya intentó hace un año y medio.

2.- Transporte

Con esta empresa, tuvimos la oportunidad de tener 100 unidades cero kilómetro pero eso no significó que se viaje mejor porque no se implementó ningún plan. Con una geografía tan grande, tenemos que tener gran inteligencia para armar plan que permita circular sin trabarse en el tránsito y desalentar uso del vehículo particular.

Proponemos poner en marcha carriles exclusivos, mayor cantidad de frecuencias, un boleto temporal para no pagar un segundo boleto o pagar una tarifa menor, que haya playas de estacionamiento de transferencia para que los automovilistas particulares a fin de que puedan conectar al acceso al centro de la ciudad con líneas de corto trayecto.

3.- Basural

Es una calamidad que se queme basura a cielo abierto de manera intencional y no intencional. Es criminal. Este mecanismo de reducción de residuos mediante la quema es desaprensivo, inconveniente. Proponemos quema cero. Pero ademas, proponemos la incorporación de tecnología para que la basura sea una oportunidad y no un problema, a través del chipeo de residuos forestales, el reciclado de basura y fundamentalmente, un enorme compromiso del poder político, ciudadanos y empresas para generar el reciclado en origen. No es posible atender tema de basura sin tema de reciclado en origen.

Otro tema que analizamos son los microbasureros de la ciudad porque dañan la geografía y la vida de los habitantes. Impulsamos sanciones para eliminarlos.

Daniel Natapof, Frente de Todos

Daniel Natapof, concejal y candidato a intendente.

1.- Cerro Catedral

Hay que hacer un replanteo contractual orientado a la cogestión del cerro. Con participación estatal en la administración y en las ganancias. Sería un nuevo paradigma. Lo jurídico habrá que verlo puntualmente y con una mirada técnica. Pero en lo político apuntamos a la cogestión. Hoy el municipio tiene que pedir permiso para entrar y las tierras son de su propiedad. Y tiene una participación mínima en las ganancias. No va más. La prórroga de Gennuso está descartada. Hay que analizar un adelantamiento del llamado a licitación, con un modelo diferente.

2.- Transporte

Quedan siete años de concesión. Hace falta una redefinición de frecuencias y recorridos. Hoy el municipio no tiene un equipo técnico que lo pueda hacer, hay que conformarlo, con personal de planta. Y la determinación de la tarifa debe hacerla una universidad pública, no puede ser materia de debate. Mantendremos el boleto estudiantil y no descartamos que el municipio se encargue de operar algunas líneas. Otro tema imprescindible es recuperar los subsidios nacionales.

3.- Basural

Compartimos la idea de avanzar con un vertedero regional y poner en marcha la planta de reciclado que nunca entró en funcionamiento. Vamos a crear una subsecretaría de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, que unifique la recolección, el vertedero y un área de promoción comunitaria, para un trabajo barrio por barrio de separación de residuos en origen. Más un área de agregación de valor a los residuos. También trabajamos con tecnólogos en alternativas de reciclado para orgánicos e inorgánicos.

Fabián Martello, Compromiso Cívico

Fabián Martello candidato a intendente en Bariloche.

1.- Cerro Catedral

La concesión termina en 2026 y lo único que se puede hacer es controlar que cada punto de la actual concesión sea llevado a cabo como corresponde. Este tema va a afectar los próximos dos gobiernos municipales. Hay que estudiar también el desarrollo de otro cerro y no solo del Catedral. En este momento, considero que hay otros temas más importantes como por ejemplo seguridad en la ciudad.

2.- Transporte

Ya tomamos contacto con empresarios locales que ha estado en la empresa Tres de Mayo, desarrollan la actividad en otras provincias y tienen intenciones de apostar a Bariloche nuevamente. Evaluamos una nueva concesión con nuevas líneas pero siempre apostando que sean locales. La cuestión no pasa por quitar la concesión a Mi Bus pero luego de elecciones, se van a ir porque hoy el pueblo le está pagando a la empresa algo que no corresponde. Se está sacando plata a los ciudadanos para dárselos a una empresa.

3.- Basural

Hay que comprometer a alguna empresa de saneamiento ambiental para que tome cartas en el asunto. Hay que sacar el basurero de donde está. Pero es un proyecto más largo porque también el tema de basura es un tema regional. Hay que buscar un nuevo punto en una zona no muy lejana e ir trasladando la basura en la medida en que se pueda; mientras tanto, ir educando a la gente para separar en origen. Con esto se reduciría hasta un 30%. Además, hay muchas cosas que generan dinero como el plástico, vidrio, metales, materiales reutilizables.

Luis Ledesma, SUR

Luis Ledesma, empleado municipal y candidato a intendente en Bariloche.

1.- Cerro Catedral

Está bien concesionar los medios de elevación, pero no acordamos con entregar las 60 hectáreas para un negocio inmobiliario. Es muy riesgoso. Sería un desarrollo que aislaría al resto de Bariloche. Sí es necesario modernizar los medios, pero una cosa no tiene que ver una cosa con la otra. Llamaríamos a un referéndum porque la decisión debe ser de los vecinos. Si la empresa no acepta las condiciones hay que largar otra licitación internacional. Es mentira que los números no cierran. En 40 años hubo muchas empresas y todas hicieron suficiente ganancia.

2.- Transporte

La idea es juntarnos con los empresarios locales de turismo, que tengan la posibilidad (si es necesario con ayuda del Estado) de empezar con el transporte y darles algunas líneas transversales que hoy no existen. De aquí a unos años ellos puedan manejar todo el sistema. Para no tener más un monopolio, que vive amenazando. La empresa MiBus no pierde sino que simplemente no gana todo lo que esperaba. Antes de hablar del precio del boleto hay que examinar los libros de la empresa.

3.- Basural

Yo participé cuando se quiso sacar de ahí y el proceso quedó trunco. Hay que solucionar el problema interno, si está bien coordinado no hay más incendios. Es un perjuicio grave para los barrios. Hace falta ordenamiento y presencia, videocámaras y la misma gente que cuide. Después hay que trabajar en una buena planta recicladora y un sitio de disposición final. El más viable es cerca de Pilcaniyeu. Cayó el proyecto pero quedaron los papeles.

Santiago Palmeyro, Bariloche por el Cambio

Santiago Palmeyro será el candidato de la alianza Bariloche para el Cambio.

1.- Cerro Catedral

Es el motor de la economía turística del invierno. Para crecer en esta industria tenemos que modernizar el Catedral. No es un proceso sencillo ni unilateral. Hay que crear desde el minuto cero un plan de trabajo con el actual concesionario, en vez de caer con un acuerdo ya prearmado. Vamos a generar una mesa abierta e integradora con todos los actores, sin la urgencia de resolver en 90 días. como propuso el gobierno actual. No es verdad que haya tanto atraso. Esta temporada el cerro anduvo y tuvo récord de esquiadores.

2.- Transporte

Vamos a traer el boleto combinado Si es en un plazo de dos horas el pasajero tendrá el primer viaje a un costo del 100%, el segundo 40% y el tercero 10%. Habrá que corregir un poco el boleto para compensar. Está en el contrato, no inventamos nada. En el mediano plazo, haremos un estudio profundo del sistema de las líneas actuales. Cubrir mejor la ciudad y que los recorridos sean más eficientes para la empresa y para el ciudadano. A largo plazo, concesionar no recorridos sino frecuencias. Con líneas que compitan en las mismas rutas. También vamos a asfaltar los recorridos del colectivo porque eso baja los costos.

3.- Basural

No hay mucho que inventar. Hay modelos exitosos de gestión de residuos urbanos que pudieron resolverlo, transformando la basura en negocio. Es necesario el acompañamiento de la provincia y Nación, que tienen que tenerlo como política de Estado. El camino es ir hacia un manejo regional, como en el Valle. El principal problema del vertedero es lo que no vemos, lo que se infiltra en el suelo. Haremos obras de ingeniería que permitan realizar los movimientos de suelo, colocar membranas y controlar los lixiviados. La inversión está estimada en 4,5 millones de dólares se estima. El dinero se puede conseguir. E la Mitre nos gastamos 60 palos por cuadra y tenemos un mamut inconcluso en el hospital. Son decisiones.

Exequiel Ojeda, Todos por Bariloche

Exequiel Ojeda es candidato a intendente en Bariloche por un partido vecinalista

1.- Cerro Catedral

El Ente Regulador (Eamcec) tendría que fiscalizar todos los años. Hubo un accidente hace pocos días que pudo haber sido una catástrofe. Es necesario que Capsa modernice su maquinaria, aunque no estén obligados. Vivimos todos del cerro. El municipio tiene que exigir y hace la vista gorda. Si vemos que la empresa no hace la inversión necesaria tendrá que irse y habrá que pensar en otra licitación.

2.- Transporte

El vecino no puede seguir manteniendo con sus impuestos a una empresa privada. Hay que elaborar pliegos y licitar otras líneas para que entre una segunda empresa. La concesionaria actual debería tener 100 unidades y no trabaja con más de 60. El pasajero no puede pagar todo el costo a través del boleto, es necesario recuperar subsidios de Nación. Es cuestión de gestionar. También hay otros fondos que se podrían aplicar al transporte, por ejemplo del Emprotur, que maneja muchos recursos con poco resultado. El estudiante también tendría que pagar algo, porque gratuito en este mundo no hay nada.

3.- Basural

Tenemos un proyecto de traslado, hay que sacarlo de dónde está. Hablamos de la ciudad de la vida y el 19% de la población que vive alrededor del basurero es propensa a tener cáncer. En verano los incendios son insoportables. Hay que reubicar el basurero a 15 ó 20 kilómetros. Empezaría con un proceso de expropiación, con participación de gente idónea como ingenieros, ambientalistas y especialistas en salud. El dinero saldría de un fondo ambiental que debe crearse porque así lo manda el artículo 135 de la Carta Orgánica. El vertedero deberá funcionar como un recicladero, con participación de la ARB.

Miguel Carrasco, PUL

Miguel Carrasco es candidato a intendente por el partido PUL.

1.- Cerro Catedral

Hay que revisar contratos y convenios. El cerro es un generador de riqueza y una fuente de trabajo fundamental para Bariloche. Es indispensable y prioritario modernizar el cerro. Hoy funciona bien y tiene mantenimiento, pero necesita nuevas inversiones. Hay que actuar ya y no esperar a que finalice el contrato. Se podría trabajar en una licitación anticipada, Seguir como hasta ahora no se puede porque es un recurso clave y la vidriera mundial de Bariloche.

2.- Transporte

Bariloche tiene que encontrar una solución de fondo para el transporte urbano. Hoy las empresas no quieren venir porque los recorridos tienen muchos kilómetros de ripio. Uno de los aportes que ayudarían es darle un comodato a la empresa para instalar su base y que no gaste en alquiler. Nadie va a invertir si pierde plata. Hay distintos mecanismos para bajar el costo y mejorar los recorridos. Apoyamos el mantenimiento de un boleto social y que sea sostenido con subsidios de la Nación u otro tipo de esquema.

3.- Basural

A futuro hay que sacarlo del emplazamiento actual. Reciclar todo lo que se pueda. Tiene potencial para generar más empleo. Pensamos en un traslado a 30 kilómetros de Bariloche. Todos hablan de eso pero nadie ha avanzado. La relocalización ya está hablada con el municipio de Pilcaniyeu y se debe resolver lo antes posible. Es un problema grave que tiene Bariloche. Habrá que gestionar los fondos que hagan falta con provincia, Nación o el BID.

Mauro González, UMP

Mauro González, exconcejal y candidato a intendente en Bariloche.

1.- Cerro Catedral

El proceso que vivimos el año pasado fue erróneo. Hay que darle participación a los vecinos con un plebiscito o referéndum popular, con la discusión de propuestas. Mientras tanto, hay un contrato que tiene vigencia; de modo que la empresa debe garantizar la prestación del servicio. Así como el esquí escolar permite a los chicos de quinto grado ir a esquiar, hay que buscar herramientas para que Bariloche acceda al cerro. Implementar otro tipo de programas para la gente de Bariloche que hoy no puede acceder al cerro. Creo que el estado municipal debe ser principal desarrollador del cerro Catedral. No hablo de estatizarlo pero sí de desarrollar estructuras municipales, como por ejemplo, una hostería municipal.

2.- Transporte

Hay que transformar el sistema porque así como está no funciona. Proponemos una empresa mixta similar al modelo de Salta donde el municipio paga por los recorridos. Cada línea tiene un determinado costo que el municipio paga mensualmente pero a su vez, cobra el boleto. Entonces, podés tener una empresa, muchas empresas y la posibilidad de controlar el costo. Ese modelo ya tiene 12 años y funciona muy bien. En Bariloche, hoy el boleto está planchado. Se habla de un aumento 6, 7 pesos para después de las elecciones. Hay que renegociar el contrato con Mi Bus porque el sistema así como está no va a funcionar. Ya no se puede aumentar la tarifa y hay que evaluar de cuánto va a ser el subsidio.

3.- Basural

Hay coincidencias con la gobernadora electa en trabajar en un modelo regional, en un vertedero regional fuera del ejido de Bariloche. Por un lado, hay que cerrar el vertedero, remediarlo porque los niveles de contaminación son altísimos. El municipio debe hacerse cargo pero el gobierno provincial debe colaborar con los fondos. Luego, habrá que pensar en un modelo regional. La basura es un negocio en todos lados, menos acá en Bariloche. Hay que avanzar en la separación en origen y en la recolección diferenciada para llevar al nuevo sitio de disposición final. El costo de traslado se va a tener que cubrir; de hecho, es más alto el costo hoy con la contaminación ambiental y de los barrios al alrededor del vertedero.

Todo esto se puede lograr con una fuerte campaña para que los vecinos separen sus residuos. La recolección diferenciada ya se hace en muchos lugares: se saca un día los secos; otro día, los húmedos.