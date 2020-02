Quejas: al fondo a la izquierda

Zapala

Resulta que la “izquierda” se queja porque se le va a pagar “al Fondo” algún día, y encima sin investigar quién se llevó la mosca y adónde voló, con lo cual dicen que se evitaría pagarle a esos sinvergüenzas. Es razonable pedir una investigación, pero no precisamente cuando se está tratando de negociar con los más poderosos y numerosos estafadores para disminuir en lo posible el daño causado.

Una investigación acerca de la fuga de divisas, si se quiere hacer de verdad, exige levantar secretos y privacidad tributaria y bancaria, pero no solamente en Argentina, sino en otros muchos países del mundo. No creerá nadie que los “paraísos” fiscales cuya prosperidad se basa en proteger delincuentes, se sacrificarán para ayudar a los pobres argentinos. No creerá nadie que naciones que albergan a los superfinancistas abrirán fácilmente las puertas a investigadores colonizados que quieren liberarse.

Y está claro que semejante averiguación alarmaría sobremanera a los acreedores y dificultaría o impediría cualquier negociación.

Por lo tanto tan noble propósito deberá esperar que se atiendan cuestiones “un poco” más urgentes, como el hambre, la desocupación, la inflación, la salud y otras “minucias”. Ojalá algún día se pueda recuperar de los ladrones algo de lo robado. Mientras tanto, hay que atender el pan de cada día.

Los que suponen que dejar de pagar “de guapos” en vez de negociar solucionaría todos esos problemas, quieren ignorar que no podemos dejar de importar y exportar y mantener relaciones más tensas o más amigables, con otras regiones y países.

Es evidente que el “fondo” de allá ayudó a los sinvergüenzas de acá. Pero eso no basta para hacerlo cargar con las consecuencias. A los de acá alguien los puso. “Nemu auditor propria turpitudinem allegans”, dice el brocardo latino. Traducido significa “el que es tonto que se queje a Dios”.

Los muchachos de la izquierda también contribuyeron, por omisión, a que ganaran los que ganaron . No se quejen tanto, también son responsables de que hicieran lo que hicieron.

Julián A. Álvarez

DNI 7.574.027