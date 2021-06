Quién es la barilochense que la rompió en La Voz Argentina

La barilochense Sol Llobet deslumbró en el regreso de “La Voz Argentina”, el certamen televisivo que privilegia el talento por Telefé.

En el bakcstage, antes de interpretar “When we were young”, de Adele, la joven de 24 años se presentó: “Soy de Bariloche pero hace cinco años que vivo en Buenos Aires con el sueño de desarrollarme como cantante”.

“Canto desde que tengo memoria. Mi papá tocaba mucho la guitarra, era músico y empecé a cantar con él. Cantábamos en casa. Cuando él siempre tocaba la guitarra, yo me acercaba”, recordó.

El momento más emotivo fue cuando contó que su padre era piloto y murió en un accidente aéreo, junto con su hermano, cuando ella tenía apenas 6 años.

“Él me transmitió esta pasión por la música. Pero ahora mi mamá está siempre conmigo y tengo un hermanito”, señaló.

“Nuestra vida cambió muchísimo -continuó-. Así que aferrarme a eso tan lindo que me quedó de él, me hizo superarme un montón y llegar hasta donde estoy ahora, que es mi sueño. Cantar me salvó en muchos aspectos y me hace super feliz hacerlo”.

Reconoció que tanto su padre como su hermano, la inspiran: “Son mi referentes porque es desde donde encaro mis dudas, mis miedos. Mi identidad se basa en esos años de mi vida, que ellos formaron parte”.

Al término de la canción, en el momento de la devolución, Lali Spósito dijo sentirse identificada con la barilochense. “Vos sos de otro lado, yo soy de un rincón de Buenos Aires. Y cuando uno es de de lejos, donde no hay ningún tipo de posibilidad cercana, eso se siente. Yo soy de un barrio del sur y nadie en mi familia tenía acceso a nada, mi madre me inculcó la música, y de a poquito, con un poco de suerte y un poco de garra, me fui ganando un espacio”, le confió.

“Así que cuando te veo a vos, me veo ahí, con mi sueño. Yo estoy sentada acá, pero no significa nada, porque esta carrera es muy cambiante”, continuó.

Al momento de elegir el equipo para continuar en el programa, Sol eligió a Spósito: “Elijo a Lali. Desde Rincón de luz que te veo, no podía no elegirte”. “¡Bienvenida al Team Lali! Vamos a trabajar duro, vamos a brillar”, le respondió la cantante.

“Hay algo de su historia de ir para adelante. A mí alguien un día me vio y me dio una oportunidad. Creo que supo leer, más allá de mi talento, que había un hambre de dedicarme a esto. Y eso le vi a ella, lo vi, lo vi, tenía que estar acá y me dio mucha alegría de que me elija”, recalcó Spósito poco después.