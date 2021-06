La trágica historia familiar de la barilochense que se sumó a La Voz Argentina

“Mi papá falleció cuando yo tenía seis años, con mi hermanito. Él cantaba y por eso, yo canto. Él me transmitió esa pasión por la música. Era piloto y falleció en un accidente”. De esta forma, se presentó Sol Llobet, la barilochense de 24 años, en su debut en La Voz Argentina, anoche por Telefé.

La tragedia familiar de Sol conmovió a los integrantes del jurado.

El accidente aéreo ocurrió en la tarde del 17 de noviembre del 2002, en el aniversario 60 del Aeroclub Bariloche, cuando el piloto Diego Llobet propuso un vuelo de bautismo en un Pipper PA23 Azteca, del que también participó su pequeño hijo de 4 años.

A los pocos minutos del despegue, una de las alas se desprendió de la aeronave que terminó estrellándose. En el siniestro, murieron las siete personas que iban a bordo.

Cuatro años después del accidente, Cipriano Llobet, el padre del piloto de 35 años y abuelo de Sol, acusó a los funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad y de la Fuerza Aérea Argentina. "No acuso a las instituciones, sino a sus funcionarios ineptos y corruptos que se 'acovachan' en ellas para satisfacer intereses propios, que se sirven de ellas para gozar de prerrogativas y para evadir responsabilidades", dijo.

Ricardo Medrano, el abogado de Llobet, aseguró que el accidente ocurrió porque “los funcionarios que tienen a su cargo el control de la aviación sostuvieron que el avión era seguro y técnicamente apto para volar. Eso no era así".

También culpó a la fábrica Pipper como responsable en tanto “no hizo todo lo posible para advertir que estos aviones suelen presentar fallas técnicas después de varias horas de uso”.

En el reality de Telefé, cuando el jurado le preguntó a dónde estaba el resto de su familia, Sol habló sobre la muerte de su padre. “Nuestra vida cambió muchísimo. Así que aferrarme a eso tan lindo que me quedó de él, me hizo superarme un montón y llegar hasta donde estoy ahora, que es mi sueño. Cantar me salvó en muchos aspectos y me hace super feliz hacerlo”, dijo conmovida.