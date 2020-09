Quirófanos en espera: el riesgo invisible de tener más muertes después de la pandemia

A seis meses de la declaración de la emergencia sanitaria, los recursos del sistema de salud siguen abocados en la atención de pacientes covid-19 y el resto de las patologías quedaron mayoritariamente postergadas. Entre otros cambios acelerados por la crisis, lo “no urgente” o lo “reprogramable”, ha sido relegado para una segunda fase, no solo por las instituciones sanitarias, sino por las obras sociales. Estas disposiciones rigen desde marzo y por tiempo indeterminado.

En Roca, el ritmo de cirugías se redujo hasta un 80% por la pandemia y al menos en un sanatorio privado, unos 60 pacientes esperan poder realizarse una intervención quirúrgica como tratamiento a sus enfermedades.

Oncólogos, cirujanos y especialistas de la salud empiezan a hacer pública su preocupación y a advertir sobre las graves consecuencias que ya se están viendo y que se profundizarán de sostener esta tendencia, no solo en el caso de enfermedades benignas sino también malignas.

“La catástrofe que nos está sucediendo al no atender pacientes quirúrgicos la vamos a ver en los próximos meses y un poco más adelante”, aseguró Nicolás Resio, cirujano pancreático de Roca quien trabaja en el Juan XXIII de Roca y el Hospital Italiano de Buenos Aires, quien día a día atiende pacientes con cáncer.

Lo cierto es que aquellos que esperan desde marzo o abril, ya no están en el mismo estadio de su enfermedad. Apendicitis devenidas en peritonitis, pacientes alcohólicos con cirrosis, los que esperan un trasplante, los pacientes oncológicos que pasan a un estadio más avanzado de cáncer con el pasar de los días; precisan salud y la necesitan cuanto antes. “Un cáncer en seguimiento no es covid, ni es urgencia. ¿Y por eso no lo vas a atender?”, cuestionó Pablo Pomar, cirujano pediátrico quien trabaja en el sector público y privado de Río Negro.

“El cáncer no puede dejarse de lado a causa de esta pandemia. La atención oportuna y adecuada de los pacientes es una prioridad, inclusive en situaciones de catástrofe como la que estamos transitando”, aseguraron días atrás desde la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC). De esta manera, oncólogos de todo el país advierten que relegar la a estos pacientes traerá un gran impacto negativo a futuro que se extenderá por décadas. Le llaman “El costado no visible de la pandemia” y que perjudica a los pacientes con cáncer no sólo por estar dentro de los grupos de riesgo, sino por encontrarse en muchos casos desamparados por la discontinuidad en la atención y el tratamiento habitual.

“Todo el ambiente oncológico; no sólo cirugía, sino quimioterapia, está frenado. Están muriendo pacientes oncológicos. Hace un año atrás, el resultado no era este”, aseguró Resio.

“(La enfermedad maligna) se está haciendo ojos ciegos y no se está atendiendo. No podemos llegar a eso. Hay que seguir atendiendo al paciente oncológico, porque tres meses o seis meses le va a cambiar el estadio de la enfermedad”, sentenció y explicó la importancia de realizar tratamientos precoces para tener mejores resultados. “Si yo opero hoy al paciente, probablemente en cinco años va a estar impecable, si yo lo opero en tres meses, en cinco años no va a estar impecable. Es absolutamente injusto”, recalcó el profesional.

“El día de mañana el paciente va a venir con un tumor avanzado y posiblemente ya no se pueda operar. Ya vinieron varios pacientes que en marzo les dijimos que no y en julio o agosto el tumor avanzó”, comentó el cirujano pancreático.

Asimismo, explicaron que los tratamientos de quimioterapia también se están atrasando porque la medicación no llega. “El paciente espera de dos a tres meses para que le llegue una medicación quimioterápica. Eso es crucial para la vida de un paciente”, expresó el médico.

Las prácticas bioquímicas también presentan trabas, como algunos laboratorios de control, endoscopías digestivas altas y bajas que no se están autorizando y son clave para el diagnóstico, explicaron. Con una endoscopía se puede detectar un cáncer de colon en forma precoz y esto hace que el porcentaje de sobrevida del paciente sea más alto.

Muchos pacientes llevan meses con dolor, a la espera de una cirugía tan sencilla y frecuente como una colecistectomía laparoscópica (vesícula), en el caso de las benignas. Esperar es difícil y por dentro la enfermedad está viva y se desarrolla. Otros, tienen síntomas y no se animan o no quieren, acercarse a un centro de salud a consultar en el medio de la pandemia y eso retrasa el diagnóstico.

A diario, los profesionales se encuentran ante una difícil decisión de tener que “seleccionar” casos y del otro lado, el paciente y sus familias presionan para ser tratados. En ese marco, lejos de estar controlada la situación; tiene escaso margen de previsión, y ya no solo médicos sino pacientes se inquietan. El interrogante es: ¿cuándo se va a normalizar la situación para poder reanudar las cirugías programadas pendientes y los tratamientos? Al fin y al cabo se trata de salvar vidas y acceder a la salud.

Lamentamos mucho la pandemia y lo sufrimos todos, pero no podemos dejar de atender el resto de las enfermedades que venían surgiendo todos estos años. Nicolás Resio, cirujano pancreático.

“Llegan menos pacientes y se hace menos diagnóstico”

“Las cirugías no están suspendidas. Están llegando menos pacientes y se está haciendo mucho menos diagnóstico”, aclara Santiago Bonfiglio, cirujano y director médico de la Clínica Roca.

En la institución los números son contundentes sobre el impacto del covid-19 en la atención de otras patologías severas o complejas.

Entre marzo y septiembre del año pasado se concretaron 1.758 cirugías, de las cuales 180 fueron oncológicas.

Este año, en el mismo período, el total de intervenciones llegó a 630 y entre ellas, sólo 54 fueron para pacientes con cáncer.

Bonfiglio advierte que un caso oncológico puede esperar un mes para el ingreso a quirófano, pero a dos o tres meses del diagnóstico se puede perder la chance de una cirugía.

Ese y otros argumentos son los que exponen los médicos cuando dialogan con las personas que empiezan el camino del tratamiento, pero no siempre consiguen convencerlos para llegar a la cirugía.

“Estamos notando el rechazo de algunos pacientes. Uno explica todas las medidas de seguridad que se toman. Claro que no podemos dar el 100% de garantías que nos piden porque está claro que hay más riesgo, porque tenés que romper el aislamiento y tenés que internar. Pero trabajamos con todos los protocolos, los detallamos y a pesar de eso, hay quienes deciden postergar la cirugía”, cuenta el médico roquense.

A partir de las limitaciones de terapia intensiva, en Clínica Roca trabajan con un cupo de dos operaciones oncológicas por semana. El año pasado realizaban 25 mensuales.

Y con respecto a otras patologías que demandan una intervención quirúrgica, Bonfiglio confirmó la tendencia que expresan desde distintos sectores médicos.

“Todos, absolutamente todos los casos que intervenimos por abdomen agudo, apendicitis y otros cuadros similares, llegaron evolucionados. El paciente pasa seis o siete días en su casa antes de ver a un médico y eso complica mucho el escenario para su recuperación”, describió.

Datos 35% de las cirugías que hizo Clínica Roca entre marzo y septiembre del 2019 se hicieron este año. En el Sanatorio Juan XXIII estimaron esa cifra en el 20%. 30% de las cirugías oncológicas realizadas por Clínica Roca en 2019 se hicieron este año.

"Cuesta no poder abrazar a los pacientes"

Romina Yapur, médica oncóloga quien trabaja en Oncologia Unidad Integral de Roca y en el Hospital de Regina; comentó las dificultades del trabajo de seguimiento de pacientes en pandemia.

“Durante los primeros meses decidimos no hacer controles, pero como la cuarentena se extendió, empezamos a hacerlos de manera virtual. La idea central es que los pacientes no circulen, por eso envían estudios por mail, por whatsapp”, aseguró Yapur.

Esta pandemia “los vulnerabiliza mucho más, los pone en riesgo de peor pronóstico si se contagian estando en quimioterapia o tratamientos oncológicos. Asumiendo los riesgos, algunos tratamientos se iniciaron”, agregó.

Entre los pacientes, hay distintas situaciones. “Hay algunos que tienen temor de realizarse estudios y hay otros que los quieren y los necesitan, aun cuando nosotros no consideramos que sea imprescindible en el momento y que se puede posponer”, expresó la especialista. Además, contó que hay otros casos en los que los no pueden continuar con los tratamientos por falta de dinero o porque si lo hacen, no pueden ir a trabajar y se quedan sin ingresos, según graficó Yapur.

Por otra parte, la situación emocional que atraviesan estas personas es compleja y también lo es para el médico llevar adelante la distancia social. “Cuesta bastante no poder abrazar a los pacientes en el momento de darle una noticia”, señaló.

El hospital también reprograma

En el hospital López Lima tampoco se están realizando cirugías programadas, situación que está “afectando la calidad de vida de muchos pacientes que hoy esperan un tratamiento quirúrgico definitivo para su afección”, aseguró uno de los integrantes del servicio de Ortopedia y Traumatología del López Lima.

Tumores malignos, los que más vidas se llevan

En los últimos ocho años, la primera causa de muerte definida en Río Negro son los tumores malignos, según los informes de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de Rio Negro (2012 a 2019), y a cantidad de casos fue en aumento.

Mientras que en 2012 se registraron 884 muertes por tumores en Río Negro (un 24,6% del total de muertes contabilizadas ese año), en 2015 se reportaron 949 (23,75%) y en 2018 el porcentaje aumentó con 1.033 muertes por cáncer o tumores, es decir, un 24,27% del total de los fallecimientos de esos doce meses. En 2019, el año anterior al de la pandemia, en Río Negro se registraron 1.090 muertes por tumores (un 25,11% de los fallecimientos).

Según los datos de los dos últimos años, en promedio, la mayor cantidad de fallecimientos por tumores se dan en personas de 65 a 74 años de edad. Los tumores que más muertes causaron se hallaron en los órganos digestivos en primer lugar, luego órganos respiratorios, tejido linfático; mamas y genitales tanto masculinos como femeninos.

El Alto Valle Este es la zona que concentra más cantidad de muertes por esta causa a lo largo de los años.

Expectativa de vida 40% menos de posibilidades de sobrevida a los cinco años tiene un paciente con enfermedad en el colon (oncológico) que se opera en estadio avanzado. Si se opera tempranamente tiene 86%, si lo hace avanzado, un 46%.

Las causas y la salida

“Esta situación tiene varios responsables”, analizó el cirujano Pomar. Por un lado, las obras sociales; por otro, las instituciones de salud y, en tercer lugar, los pacientes que no van a consultar y a controlarse. Pero el problema de fondo subyace en una política de Estado: la “inversión en salud”, comentó.

“La selección (de pacientes) está influida por lo relegado que está el sistema de salud en cuanto a inversión. Todo esto pasa porque nuestro sistema de salud es pésimo, desde hace muchísimo tiempo y está sostenido solamente de la buena voluntad de médicos, enfermeros, kinesiólogos y todo el equipo”, comentó el especialista. “Si no estuviera tan relegado, la atención de pacientes que tienen patologías crónicas debería seguir exactamente igual. Lo que pasa es que la sábana es corta, entonces tenés que elegir”, dijo.

Es posible encontrar una salida intermedia en la implementación de la triada central para cualquier institución sanitaria hoy: un área covid, un área no covid y un área de telemedicina, esquema que se aplica en los grandes hospitales del país y que tiene buenos resultados, según expresó Resio.

“Nos tenemos que seguir acostumbrando a trabajar con covid”, afirmó y pidió que los pacientes también lo hagan. ¿Cómo? Continuando con los controles y siguiendo de cerca su caso, para que las enfermedades no avancen silenciosamente. Esa es una premisa fundamental.