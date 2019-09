Quiroga vivió con emoción su última elección como intendente de Neuquén

Al igual que cuando dio el discurso por el aniversario de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga habló muy emocionado antes de realizar su último voto como intendente de la ciudad. El 10 de diciembre finalizará su gestión y le dará su lugar a quien resulte electo este domingo, dato que se sabría a las 19.

Quiroga aseguró que se va dejando una ciudad muy parecida a la que soñó y se explayó en sugerencias -no consejos, como aclaró- para el próximo intendente. Entre ellos, resaltó que es importante no tomarse vacaciones en enero porque el gobierno municipal es el "de hora a hora".

Este fue el momento de mayor emoción para "Pechi", a quien se le entrecortó la voz y tuvo que interrumpir sus palabras para recomponerse y poder continuar: "esta ciudad me dio la oportunidad de hacer de la política la posibilidad de transformar."

Además, adelantó que no va se va a quedar "con la vena en el ojo" y que estará disponible por cualquier consulta que tenga el próximo intendente porque no quiere que la ciudad "se detenga". También detalló que "los gobiernos municipales, Neuquén en particular es el gobierno de los detalles, es tan importante la vecina que se queja por el perro que le rompió la bolsa de la basura hasta las cuestiones más importantes".

#NeuquenVota Pechi Quiroga - @pechi_quiroga - ya votó. Y le dejó un mensaje al futuro intendente. Seguí toda la cobertura en ➡️ https://t.co/CZpMcXjUIj pic.twitter.com/ZphMfnAikn — Diario Río Negro (@rionegrocomar) September 22, 2019

Le sugirió al futuro Intendente de la ciudad que no se tome vacaciones en enero y que evite hacerlo en febrero. "Es el único mes que la gestión le puede ganar al almanaque porque el almanaque se va a encargar se hacerte perder tiempo. Creo que es un mes donde se definen muchas cosas" explicó el jefe comunal.

En cuanto a las próximas inauguraciones Pechi Quiroga manifestó que "A partir del día lunes y a todas las cuestiones que tengan que ver con las definiciones de futuro lo voy a poner en conocimiento al Intendente electo, pero obviamente sin resignar mi responsabilidad que es hasta el 10 de diciembre hasta las 18 hs".