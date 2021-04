Racing-Independiente están en el entretiempo

Luego de varios casos de coronavirus en ambos planteles, Racing e Independiente igualan sin goles en el Cilindro, por el interzonal de la Copa de la Liga Profesional.

El Rojo llegó a este partido entre los cuatro mejores de la zona 2, mientras que La Academia se ubica sexto en la zona 1. Los cuatro primeros de cada grupo clasifican a la siguiente instancia.

El partido arrancó intenso y parejo. Sebastián Palacios en la visita y Enzo Copetti en el local fueron los más incisivos en el ataque. La primera situación clara fue para Independiente mediante Silvio Romero, que volvió tras superar el covid-19.

#CopaDeLaLiga ¡ESO ESTUVO CERCA, CHINO! Romero probó desde lejos y casi anota el 1-0 de #Independiente ante #Racing en el Clásico.



Suscribite en https://t.co/fJNSkWu8AD pic.twitter.com/SJDQiW7kya — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 11, 2021

Independiente tardó en hacerse del balón, pero cuando no lo tuvo no sufrió demasiado. Pasados los 20' el equipo de Falcioni, que no está presente y se encuentra aislado tras dar positivo de coronavirus, fue dueño del campo y del balón.

La otra jugada clara de gol la tuvo Jonatan Menéndez, quien definió ancho ante la salida del neuquino Gabriel Arias. La asistencia había sido de Romero, que por ahora es de lo mejor de la cancha.