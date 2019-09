Radioafición y negligencia

Junín de los Andes

El pasado 20 encontraron muertos a dos hombres que salieron a buscar ayuda al quedarse varados en la nieve, en Primeros Pinos. A ellos, y gracias a la ceguera política y el desinterés comunitario, se les suman decenas de víctimas sobre las rutas de la región, que sumamos día a día por falta de inmediato auxilio.

En 1996, el Ejecutivo Provincial estableció “la red interprovincial de enlace radial por VHF”, que hoy sigue siendo una solución de avanzada en materia de radiocomunicaciones. Permite comunicarse desde cualquier punto regional con la simple operación de un handy o transceptor de mano. Por ignorancia y desidia su “administración” fue entregada a personas (¿…?) sin criterio estratégico, quienes a fin de evitar las “conversaciones particulares” le aplicó subtonos. En buen criollo: impidió técnicamente su libre uso.

En 1996 cualquier accidente era rápidamente asistido, ya que solo se necesitaba algún equipo de radio (muy común en casas rodantes, excursionistas y camiones, etc) que pudiera dar el alerta. De esos minutos se pasó a tiempos de reacción de dos a cuatro horas promedio .

Si la red fuera abierta a la comunidad (por más irrespetuosos que irrumpan), y se informara masivamente que la simple portación en el vehículo de un walkie talkie se convierte es un posible, simple, pero cierto salvoconducto ante cualquier accidente, no estaríamos lamentando estas muertes. Me he hartado de discutir con “iguales” del ámbito de la radioafición local, golpear las puertas de funcionarios y exfuncionarios de la Defensa Civil provincial. De presentar burocráticas e inútiles notas, de recurrir a la ineficaz Enacom.

De reclamar por todos los medios, y siempre en solitario, su apertura al uso público (al fin y al cabo para lo que fuera pensada). Gran culpa la cargamos la comunidad de radioaficionados, el Radio Club Local, todos los actores directa e indirectamente involucrados … Ninguna buena acción que emprendamos puede suplantar tal omisión, al sufrimiento de centenares de víctimas me remito.

Sergio Giardino

Radioaficionado argentino LU5YAU.

DCI 8.266.788