Rafo Grin presenta su último disco en una función virtual

Como muchos artistas durante esta pandemia sin escenarios, Rafo Grin se puso a trabajar puertas adentro y lo que resultó fue “Hijo de un hombre sin piel”, o cómo él mismo lo suele llamar, su “disco emergencia”.

Editado en forma digital y autogestiva como es su costumbre, el disco será presentado este domingo a las 20 por el canal de Facebook del propio Rafo. Las entradas, a $200 (no excluyente, aclara el músico), a través de Mercado Pago y/o CBU.

Acerca de la historia de este disco tan particular, cuenta Rafo: “En principio y como en todos mis discos esto empezó como un juego, se me ocurrido grabar en forma casera un puñado de canciones que intentaba tocar en los shows que hacía habitualmente en los bares tanto con mi dúo 12CUERDAS como en mis shows solistas.

Generalmente los bares no son el lugar ideal para tocar este tipo de canciones, ya que son canciones muy íntimas, crudas, sentidas y que necesitan de un silencio y atención por parte del público para ser apreciadas, cosa que me costaba conseguir en estos espacios. Ahí me di cuenta que era el momento de trabajarlas en mi casa y de inmortalizarlas en un disco. Tom Petty, Eric Clapton, John Lennon, Eric Clapton, Peter Gabriel y los argentinos Seru Giran son algunos de los autores que elegí y que han sido de mucha inspiración y formación musical en mi vida. Aproveché también a incluir dos temas inéditos de mi autoría: “Con requinto” y “Candombe de la rambla”.



Respecto de la grabación de estas canciones, Rafo revela, en un diálogo con Río Negro, que “el 90 por ciento de la música la grabé yo solo, tocando todas las guitarras, voces, percusiones sobre la misma guitarra, no hay instrumentos de percusión. Tuve sí la colaboración de Leo Toro en el bajo para “Candombe en la rambla”, Mauricio Lusardi en teclados para la misma canción y Lili Silva, que interpreta “Lonely Stranger” y hace coros en las otras canciones”. El músico repasó para Río Negro cada una de las canciones vesionadas:

“Reptile” (Eric Clapton): “Soy un admirador de Clapton desde que toco la guitarra, a los 15 años. Y me pareció muy interesante este tema en particular porque es su conexión con la música latinoamericana. Una vez leí en una entrevista que a él le gustaba mucho un guitarrista brasileño que se llama Baden Powell y que se había inspirado en él para hacer esta canción. Hice mi propia versión llevándola para el lado del candombe, que es uno de los ritmos que más me gustan”.

“OL´ 55” (Tom Waits): me encantan las canciones nostálgicas y esta es una canción tremendamente nostálgica. Habla de un tipo solitario que agarra su Chevrolet 55 y sale por las rutas para recorrer EE.UU. Me la hizo escuchar uno de los músicos de mi banda Los Mortales mientras viajábamos por una ruta de nuestra Patagonia camino a Chos Malal, un paisaje bastante similar al descripto por Tom Waits”.

“Learning to fly (Tom Petty)”: un clásico que siempre me gustó cantar, pero siempre me costó encontrar el tono. La música de Tom Petty es muy difícil para mí porque él era tenor soprano y yo soy barítono bajo, imaginate, estoy en la otra punta (risas). Me cuesta hacer adaptaciones de cantantes agudos. Con esta canción me costó encontrarme, pero lo conseguí y me gustó como quedó”.



“Watching the Wheels” (John Lennon): “Soy admirador de Lennon, pero curiosamente a esta canción no la conocía. Me la mostró el dueño de un bar donde yo solía tocar en Fernández Oro. ‘Tenés que hacer Watching the Wheels me dio. No sé cuál es. Cómo que no! Me sugirió escuchar la versión en castellano de Charly García y así la descubrí.



“Lonely stranger” (Eric Clapton): “Otro tema nostálgico, triste. Un tema que escucho desde los 15, cuando conocí el famoso disco unplugged de Clapton. Me pasó lo mismo que con Tom Petty: no me gustaba cómo lo cantaba yo y le propuse a Lily que lo cante ella y la verdad quedó hermoso”.



“Nos veremos otra vez” (Serú Girán): “Es la única canción de rock argentino. Soy un militante de la música popular argentina. Esta canción es muy conmovedora que no tiene nada que envidiarle a ninguna composición anglo. Por otra parte, soy muy fan de David Lebón”.



“In your eyes” (Peter Gabriel): “Peter Gabriel es, junto a Luis Alberto Spinetta, de los cantautores que más escuché, te diría desde mi infancia. Esta canción en particular tiene raíces africanas, algo muy típico de la música de Gabriel después de Genesis. Y, como hice con Clapton, también la llevé para el lado del candombe, que es nuestra conexión con la música afro”.