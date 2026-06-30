El convenio por los bienes de YPF promete una sesión “intensa” en la Legislatura de Chubut 

El destino de un amplio sector de tierras ubicadas en el denominado Kilómetro 3 donde se levantaban las ex almacenes de la petrolera a los vecinos afectados por el deslizamiento del Cerro Hermitte y la transferencia a la provincia de 120 vehículos (en su mayoría camionetas) forman parte del convenio que el gobierno de Chubut firmará con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) el que será tratado este jueves en la Legislatura provincial y que desató un fuerte enfrentamiento entre el gobernador Ignacio Torres, el intendente de Comodoro Rivadavia Othar Macharashvili y dirigentes y legisladores del PJ.

Hay que recordar que el deslizamiento del Cerro Hermitte ocurrido en enero pasado provocó serios destrozos en las viviendas de los barrios Sismográfica, El Marquesano, Los Tilos y Médanos. Unas 300 familias quedaron sin sus casas. Y ahora el gobierno trata de reubicarlas. Las tierras de YPF parecen ser una buena oportunidad.

El acuerdo que, a través de la petrolera el gobierno nacional firmará con el de Chubut incluye instalaciones deportivas, una importante cantidad de lotes en otros barrios de la ciudad y edificios de importantes estructuras que fueron construidos y utilizados por YPF en sus épocas de mayor bonanza.

Para el gobierno “estos bienes deben pasar directamente a la gente”. Para el municipio, deben pasar a manos del municipio lo que Torres y su equipo interpretan como “una apropiación para ser usada con fines proselitistas”. Por otra parte, el gobierno sostiene que “todo lo que construyó YPF en Comodoro Rivadavia debe quedar para la gente. Nada debe pasar por intermediarios”. No piensan igual en el municipio que los toman como “un despojo”.

Otro de los aspectos salientes del convenio es el que garantiza la cesión ambiental para la petrolera, que compromete el pago de 25 millones de dólares a cambio de “la renuncia por parte de la Provincia de Chubut a formular reclamos contra YPF vinculados con pasivos, hallazgos o situaciones ambientales en las áreas transferidas” que, en total suman una decena.

La Legislatura deberá aprobar el convenio en medio de una disputa política de alto voltaje. El municipio de Comodoro Rivadavia envió una carta documento al gobierno nacional solicitando se abstenga de firmar cualquier tipo de traspaso ya que todo lo construido por YPF le pertenece.

Durante la semana que pasó las redes sociales se llenaron de mensajes cruzados entre el intendente Macharashvili y Torres. Pero también participaron los diputados nacionales del PJ José Glinski y Juan Pablo Luque y el senador Carlos Linares. Se unió además al reclamo en favor del municipio el secretario general del Sindicato de Camioneros de Chubut, Jorge Taboada muy allegado a Hugo Moyano.

El punto 11 del convenio también extiende la indemnidad al área Restinga Alí, que había sido revertida a la provincia el año pasado, instancia en la que también se acordó el pago de un bono por 25 millones de dólares. Dicho bono podrá ser compensado de eventuales deudas que la provincia mantenga con YPF, lo que podría vincularse a acreencias en favor de la petrolera en concepto de combustible o gas para localidades del interior, de acuerdo a lo que señala el escrito.

Se espera una sesión al menos, intensa. Es que también ingresará un proyecto para modificar la ley que limita la reelección de los intendentes y jefes comunales a dos períodos consecutivos. Como informó diario RÍO NEGRO varios de ellos presentaron una nota pidiendo la “reelección indefinida” y la diputada Mariela Williams se encargó en convertirla en un proyecto de ley que podría ser analizado este miércoles en las comisiones y pasar a la sesión con dictamen.

Williams es de Puerto Madryn y tiene como referentes al intendente Gustavo Sastre y a su hermano mellizo Ricardo, exvicegobernador de la provincia. De buena relación con el gobierno de Torres se descarta la aprobación (aunque podría no ser en la sesión de este jueves) teniendo en cuenta que la mayoría de los intendentes son de la cordillera y han creado un partido provincial que acompañará a Torres en su intento de reelección el año que viene.