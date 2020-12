Reactivación de pozos: petroleras respaldan los planes de Neuquén y Río Negro

Con menos de un mes de diferencia Neuquén y Río Negro anunciaron programas paralelos para incentivar la producción convencional y reactivar pozos maduros con la idea de generar un efecto derrame sobre el empleo regional en la recta final de un año marcado por la crisis. Energía On consultó a diversos operadores de ambas provincias y en líneas generales destacaron la iniciativa.

Aún sin ser oficiales, los programas consisten en reducciones en el pago de tributos a cambio de un mayor nivel de actividad. Las petroleras marcaron que es “muy bueno” que se piense en la producción, anticiparon que permitirá un porcentaje mayor de reparaciones, pero aseguraron que no significará un salto productivo.

En ambos casos se trata de proyectos que fueron incluidos en los presupuestos para el 2021 y en el caso de Neuquén fue aprobado el miércoles pasado y el de Río Negro se debatió ayer. La idea fue plantear lineamientos generales antes de la votación y luego ir al detalle una vez aprobado los presupuestos, aunque en el caso de Río Negro ya circuló un primer borrador entre las petroleras al que este medio tuvo acceso.

“Es un buen mensaje que se quiera fomentar la producción, porque generalmente lo que se te pide es que hay que fomentar el trabajo, la recaudación, pero si no hay producción todo lo otro no existe. Y la principal ganadora es la provincia porque son pozos parados y el razonamiento es simple: el 15% de nada es nada, y el 10% de algo es algo”, indicó un importante directivo de una petrolera que opera en Río Negro, ante la consulta de Energía On.

Río Negro tiene un borrador que enviará a la Legislatura. (Foto: archivo)

“No hay muchos detalles aún, pero si una vez que el ministerio de Energía te aprueba tu plan el beneficio se aplica fácil, rápido y automático, va a tener efecto. Lo que va a permitir esto es ser un poco más agresivo sobre el plan actual que tenés, podés evaluar un equipo de workover extra, no sé si a tiempo completo, pero durante 3 ó 4 meses y ves cómo vas”, señaló otro directivo de una operadora de Neuquén.

Donde pusieron eje las empresas es que, a diferencia de otros programas de fomento, estas iniciativas proponen descuentos en el pago de regalías, canon petrolero e ingresos brutos y no un cobro al Estado. “Acá despegas el riesgo de cobrabilidad argentina”, indicaron desde una empresa.

En el caso de Río Negro, el borrador plantea que en base a los planes que presenten las empresas, podrán obtener descuentos máximos en regalías de un 5%, ingresos brutos de hasta el 100% y canon petrolero de hasta 50%. A fin de cuentas, con todos los beneficios sumados, se puede redondear en un beneficio de reducción de costo del 10% en lo que es carga fiscal.

Los referentes del área de Energía de las dos provincias se comunicaron con responsables de las operadoras para avisarles sobre la inclusión de las iniciativas en los presupuestos 2021 y para adelantarse a la recepción.

Desde otra petrolera de la Cuenca Neuquina remarcaron que la ventaja para las provincias es que el riesgo lo asumen los operadores: “Nosotros hacemos la actividad, y si eso da negativo, nosotros perdemos plata, ellos no”.

Por último, señalaron que la clave será la letra chica de lo que finalmente se apruebe, tanto en Neuquén como en Río Negro. “Más workover y pulling puede llegar a haber, pero no te suma reserva fresca, estás reactivando pozos en los que quizás haya que invertir más de lo que ganas”.