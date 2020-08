Recuerdos de un heroísmo

Mendoza

¿Qué es lo que sabemos de lo importante de las cosas? Poco y nada. Solamente nos informamos de los acontecimientos, que casi son chimentos.

Además de saber que un colectivo se quemó en Santa Fe y que fallecieron dos conciudadanos, ¿sabemos algo más? No y ya no nos interesa. Ya lo hemos olvidado y como no estamos afectados, lo dejamos de lado. Deja de ser noticia.



Los muertos se olvidan fácilmente. Los que quedan son los que sufren, ya que como desconocemos lo que sucede más allá, no nos preocupamos mucho. Muy pocos de los que todavía están, son los que continúan llorando a los que se van. Pero cuando parten en forma trágica y violenta, los lloramos mucho más.



¿Saben que la tía de los chicos, sacó a la nena y cuando fue por el chico no pudo salir? La última visión de la niña, es que la tía intentaba romper el vidrio con un martillo para salir. No lo pudo hacer. ¿No somos capaces de reconocer que esa persona se sacrificó, para tratar de salvar al pequeño? ¿Tan insensibles nos habremos vuelto? Pero eso sí, nos interiorizamos de que una señora llena de siliconas, se cayó o la tiraron por un balcón.



¿No cree que en esta época de insensibilidad, esta persona merecería ser honrada con un reconocimiento y un árbol que recuerde, a todos, el acto heroico de sacrificarse por un semejante?. Si lo cree así, hagámoslo y no nos quedemos en retórica vacía, tal como los políticos.

Ana S. Carrasco

DNI 5.758.275