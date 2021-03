Recusan a un juez de Neuquén y ventilan detalles de su divorcio

Algunos detalles privados del divorcio de un juez de Neuquén quedaron expuestos durante una audiencia realizada la semana pasada, cuando el abogado particular Marcelo Hertzriken Velasco recusó al magistrado Gustavo Ravizzoli para que no intervenga en un caso.

Hertzriken Velasco dijo ayer a Río Negro que no es el abogado de la exesposa de Ravizzoli pero la está asesorando, y por eso teme que el juez no sea imparcial al momento de resolver en las causas en las que él interviene.

"La idea era hacer visible una situación que el magistrado no resolvió bien, quiero que se excuse de todas mis causas para que no perjudique a mis clientes", indicó el abogado.

La versión del juez

Gustavo Ravizzoli, juez de Garantías de Neuquén.

Por su parte el juez confirmó que fue recusado en una audiencia de cesura, realizada la semana pasada contra un imputado de Cutral Co, y remarcó que "se rechazó el planteo de la defensa por unanimidad por un tribunal colegiado. Dimos los motivos, y ahora tiene que resolver el tribunal de Impugnación".

"Se entendió que no se daban los requisitos que demanda la ley como causal de recusación", añadió. "El abogado invocó expedientes en trámite que hacen a una cuestión privada en un fuero de familia", dijo Ravizzoli. "No puedo hablar de mis cosas privadas, asumimos obligaciones. Lo único que puedo decir es que en la parte privada, del fuero de Familia, estoy realizando las presentaciones judiciales correspondientes".

Con costas

En la audiencia, la fiscal del caso Marisa Czajka se declaró "sorprendida" por el planteo de Hertzriken Velasco. "Me sorprende que descalifique abiertamente en este ámbito a Ravizzoli por un tema reservado, que aquí (en el fuero penal) no tiene incidencia; no se puede utilizar un tema tan sensible a todas nosotras para difamar a un magistrado", exclamó. Pidió que se rechace el pedido de la defensa y que le apliquen costas, es decir, que pague el gasto que generó.

El tribunal, integrado por Laura Barbé, Mario Tommasi y Ravizzoli, rechazó todos los pedidos de la defensa y le aplicó costas. El abogado impugnará.

Los hechos

Marcelo Hertzriken Velasco. (Archivo)

Según pudo averiguar Río Negro luego de consultar a Hertzriken Velasco, a Ravizzoli, y a las abogadas del juez, Celina Fernández y Jorgelina Montero (no fue posible ubicar a la exesposa del magistrado), la audiencia de la semana pasada fue para fijarle la pena a un hombre declarado responsable de robo con armas, que había tenido una condena por violencia de género en Mendoza. El imputado estuvo prófugo 5 años.

En ese contexto, Hertzriken recusó a Ravizzoli. "No creo que esté en condiciones para juzgar ningún hecho de violencia de género. Él mismo está sospechado de violencia económica contra su ex cónyuge", afirmó. El abogado particular es conocido por defender víctimas de violencia de género, además de asesorar al sindicato de Petroleros Privados de Guillermo Pereyra y al municipio de Rincón de los Sauces.

Privacidad

En la audiencia dijo que Ravizzoli había ejercido violencia económica contra su exmujer. Aseguró que había denuncias ante la Oficina de Violencia, en el juzgado de Familia, en sede penal y ante la superintendencia del Tribunal Superior de Justicia. También refirió que la jueza de Familia Fabiana Vasvari había impuesto una suerte de bozal legal para que no se ventilen detalles del caso.

Ravizzoli contestó, al ser consultado por Río Negro, lo consignado más arriba. Sus abogadas estaban reunidas con el juez y derivaron las preguntas para que él las respondiera.

El expediente de Familia

Lo que pudo averiguar este diario es que no hay denuncia penal ni ante Superintendencia. La exesposa estuvo reunida con el fiscal jefe Rómulo Patti, pero no formalizó una acusación.

Según las copias del expediente del juzgado de Familia que están circulando, entre Ravizzoli y su exesposa hubo denuncias cruzadas previas a la separación, formuladas con una semana de diferencia.

La primera presentación la hizo el juez el 13 de enero del 2020. Al día siguiente se retiró de la casa familiar. Una semana después lo denunció su exesposa. Se dictaron medidas cautelares durante 45 días, y desde octubre esa parte del expediente no tiene movimientos.

La sentencia de divorcio ya está firmada, pero falta la división de bienes en la que hasta ahora no se llegó a un acuerdo. Ese es el punto por el cual la mujer acusa al magistrado de ejercer violencia económica.

El nombre de la exesposa de Ravizzoli no se publica porque no se pudo hablar con ella. Según Hertzriken Velasco, estaba al tanto y aprobó que se invoque su caso en la audiencia del pasado jueves 25 como motivo para recusar al magistrado.