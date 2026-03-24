20 años de Hannah Montana: el reencuentro del elenco en la alfombra roja

Después de semanas de promoción, Miley Cyrus volvió a ponerse en la piel de Hannah Montana para el estreno mundial del especial por el 20° aniversario de la icónica serie, que ya se encuentra disponible en la plataforma Disney+.

El preestreno tuvo lugar durante la noche del lunes en el emblemático cine El Capitan Theatre de Los Ángeles, donde se desplegó una alfombra violeta en homenaje al universo del show que marcó a toda una generación.

La protagonista de la noche deslumbró con un vestido metálico gris combinado con una remera de Hannah Montana, un guiño directo a sus fans. Además, eligió un peinado inspirado en el clásico look del personaje, lo que despertó una fuerte nostalgia en el público.

Reencuentro del elenco y una ausencia que llamó la atención

La premiere contó con el esperado regreso de varios integrantes del elenco original, entre ellos Jason Earles (Jackson), Moisés Arias (Rico), Cody Linley (Jake Ryan), Shanica Knowles y Anna Maria Perez de Tagle.

Sin embargo, la gran ausente fue Emily Osment, quien no pudo asistir debido a compromisos laborales. La actriz se encuentra actualmente grabando la tercera temporada de la comedia “Georgie y Mandy – Su Primer Matrimonio”.

A pesar de los festejos por las dos décadas de la serie, Miley Cyrus descartó de manera tajante la posibilidad de un reboot. Fiel a su estilo directo, respondió al medio Variety:

“Ya estoy cansada. Esto ya fue mucho”.

El especial por el aniversario ya está disponible en Disney+, y propone un recorrido emotivo por la historia de una de las series más influyentes de Disney Channel.