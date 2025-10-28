A 40 años del día de Volver al Futuro: ¿Qué pasaría si la película comenzara en el año 2025?
Este 26 de octubre se cumplieron 40 años de la fecha del viaje. Una IA imaginó la remake: Marty es streamer, Doc usa IA y Biff es magnate de la desinformación.
¿Qué pasaría si Volver al Futuro comenzara en el año 2025? Este 26 de octubre se cumplieron 40 años de la fecha exacta que Marty McFly y el «Doc» Emmett Brown programaron en el DeLorean para viajar en el tiempo: el 26 de octubre de 1985, como se ve en el icónico tablero de la máquina. En el aniversario de ese día, la pregunta resuena entre los fanáticos: ¿cómo sería Volver al Futuro si comenzara hoy, en 2025?
Una simulación de inteligencia artificial (ChatGPT) respondió a esa pregunta con una versión actualizada del clásico. El resultado es una sátira futurista titulada «Volver al Futuro: Reconfiguración Temporal».
Nuevos personajes, nuevos conflictos
Según la IA, el protagonista de 2025, Marty McFly, sería un influencer gamer y streamer de Twitch de 17 años.
Doc Brown, por su parte, seguiría vivo gracias a la criopreservación y a los avances científicos anti-aging tipo CRISPR. En esta versión, es asistido por una IA generativa (ChatGPT-8) y vende NFTs de los planos del DeLorean para financiar sus viajes temporales.
El DeLorean 2025: eléctrico y con 6G
La máquina del tiempo también se actualiza: ya no usa plutonio. El DeLorean 2025 es un auto eléctrico que funciona con energía solar, baterías de estado sólido y tiene conectividad 6G. El tablero analógico es reemplazado por una interfaz háptica con realidad aumentada.
Viaje al pasado (1985) y al futuro (2055)
Cuando Marty viaja 40 años al pasado (a 1985), queda en shock al no poder usar su smartphone y al ver que los adolescentes usan walkmans y graban en VHS.
El viaje al futuro lo proyecta a 2055, un mundo dominado por vehículos voladores eléctricos y humanos aumentados con chips neuronales. El villano ya no es solo Biff Tannen, sino su descendiente, un magnate que lidera la megacorporación Tannen Tech y controla a la población mediante algoritmos de desinformación digital.
El conflicto central de la remake de 2025 ya no es solo juntar a sus padres. Marty descubre que un cambio en los 80 hizo que en 2055 su familia termine «viviendo en una cápsula fiscal sin derechos digitales» y debe revertirlo para evitar un «colapso multitemporal».
