Actrices Argentinas salió a bancar a Lali Espósito tras las críticas de Milei: «¡No nos van a callar!»

Desde el colectivo de Actrices Argentinas expresaron su repudio a los dichos de Javier Milei hacia Lali Espósito. El presidente la apodó «Lali Depósito» en referencia a las acusaciones de cobrar shows por parte de estados provinciales.

El colectivo de actrices compartió un comunicado en redes sociales en el que se solidariza con la cantante y señalaron que esta clase de expresiones solo intentar «silenciar voces».

“Desde Actrices Argentinas manifestamos el apoyo a nuestra compañera @lali ante el hostigamiento constante de parte del Presidente”, escribieron desde la organización en Instagram, junto a una foto de la artista en la reciente edición de Cosquín Rock.

“Estos ataques -un claro ejemplo de violencia institucional- hacia personalidades de la cultura y referentes sociales pretenden silenciar las voces que se abren paso contra la misoginia, el hambre y el ajuste”, indicaron.

“¡No nos van a callar!”, cierra el mensaje, que suma los hashtags #sitocaunanostocantodas, #todasconlali y #lali. En los comentarios, las discrepancias respecto de Lali y del posicionamiento de Actrices Argentinas se hicieron notar.

Milei redobló las críticas hacia Lali este jueves: «Si te gusta el durazno…»

El presidente Javier Milei decidió redoblar hoy sus críticas a Lali Espósito por sus recitales públicos y aseguró: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”.

En esta línea, y en declaraciones a radio La Red, el mandatario agregó: “Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”.

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente retomó el apodo que utilizó ayer, en una entrevista con LN+, para referirse a la cantante: ¿Cuáles son las prioridades (de los gobernadores)? ¿Darle de comer a la gente o llenarle el bolsillo a Lali Depósito y que me critique en un festival”. “Le quedó Lali Depósito, porque vive de los pagadores de impuestos a costa del hambre de los chicos”, completó.

Con información de La Voz e Infobae