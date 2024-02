Los famosos que salieron a bancar a Lali después de los nuevos dichos de Javier Milei

Continúa el enfrentamiento entre la cantante del momento, Lali Esposito y el presidente de la nación, Javier Milei. El mandatario no perdió la oportunidad de lanzar críticas irónicas hacia la artista durante una reciente entrevista. Refiriéndose a ella como «Lali Depósito», Milei acusó a Espósito de recibir «cuantiosas sumas de dinero» por parte de diversos gobernadores a lo largo de su carrera.

El mandatario no solo se limitó a hablar de ella en una entrevista, sino que lanzó un tuit en su contra, contestándole a un usuario de Twitter que afirma que Mariana Esposito cobró 133.000 dólares para tocar en La Rioja. «Encima me dicen que «la gran artista» no canta sino que hace play back» respondió el presidente.

Ante estos hechos, muchos músicos, artistas, periodistas y personalidades del mundo del espectáculo salieron a bancar a la intérprete de N5.

Ricardo Mollo, líder de Divididos y ex Sumo, compartió un vídeo de Lali cantando el himno en la final del mundo y escribió: «El único ‘poder’ que tienen los artistas es poder alegrar a quienes disfrutan de ese arte. No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de nuestro país».

Otro de los integrantes de Divididos que mostró un contundente apoyo a Lali fue Catriel Ciavarella, baterista de la banda. Catriel compartió una foto de la cantante en el Cosquín Rock y escribió: «El sábado quise tocar en Cosquín con una remera de Lali. Sobradas eran ya las razones para hacerlo. Y hoy, tristemente, son más las que apuran este posteo; el grado de miserabilidad del presidente no tiene precedentes.» comenzó el baterista.

«No voy a detenerme en decir por qué todo lo que dice es infundado, no tiene ningún sustento y sobrepasa todos los límites, ni en por que Lali merece el apoyo de todo aquel que se precie de buena leche; porque algo importa más: toda persona que no lo quiera o no lo pueda ver, o se invente o se cree un argumento berreta -como algunos de esos que ya andan dando vueltas- es tan miserable como él. Como ellos» expresó el músico.

Por su parte el influencer y abogado Carlos Maslatón, posteo una foto con la artista y mostró su apoyo. «Transmito mi apoyo total a Lali Espósito frente a esta difamación sin razón alguna por parte del gobierno de Milei (…)no tolera a una artista independiente que se manifiesta con libertad.» escribió.

La actriz Leti Siciliani, con quién Esposito trabajó en Esperanza Mia, tuiteó una foto de la cantante haciendo «fuck you» a los «haters». Mientras que el empresario mediático Alberto Samid, se sumó al apoyo escribiendo: «Me parece de mal gusto y muy irrespetuoso. Lali Espósito, el pueblo está con vos.»

Mikki Lusardi, directora de la radio Nacional Rock, se sumó a los músicos que apoyaron la interprete de «Disciplina» y le pidió a la comunidad de la música que no se queden en silencio. «Decenas de miles somos los laburantes de la música. Y atacan a una. Los quiero a TODOS bancando los trapos. Si no ven la gravedad del ataque, tamos jodidos.» publicó Lusardi en Twitter.

Emiliano Brancciari, líder de la banda uruguaya No Te Va Gustar también defendió a Lali. «Estoy completamente en contra al hostigamiento hacia cualquier artista por parte de un gobernante y totalmente a favor de Lali.» tuiteó el músico.

El ex funcionario, Guillermo Moreno, también dedicó un tuit al enfrentamiento. «Mi solidaridad a Lali por la agresividad y las mentiras del presidente» escribió Moreno.