Adorni respondió sobre «Gordo Dan»: «el único vocero del presidente soy yo»

Este martes, el vocero Manuel Adorni habló sobre la relación de «Gordo Dan», el polémico usuario de X vinculado al gobierno de Javier Milei, con el presidente, luego de los despidos anticipados por este usuario en redes sociales.

Consultado por la periodista Silvia Mercado, Adorni señaló que «desconozco cuáles son las actividades de Gordo Dan«, e intentó quitar relevancia al tema.

Adorni, picante sobre «Gordo Dan»: «el único vocero del presidente soy yo»

Manuel Adorni fue consultado este martes por el rol de «Gordo Dan» dentro del gobierno de Javier Milei y, con ironía, mencionó que «desconozco cuáles son sus actividades».

Sin embargo, Adorni agregó que Daniel Parisini, la persona real detrás de «Gordo Dan«, «entiendo que tiene alguna amistad con alguien que trabaja en Casa Rosada» haciendo una posible mención a Santiago Caputo, a quien vinculan con los trolls del gobierno de Milei en redes sociales.

«Tengo conocimiento de ‘Gordo Dan’ bajo el nombre de Daniel, pero no entiendo qué tiene que ver un tuitero exitoso con ser vocero del presidente. O me quedé sin trabajo y no me enteré» intentó salir del incómodo momento Adorni.

Finalmente, el vocero de Javier Milei recomendó que «dejen de guiarse por lo que pasa en Twitter. De ahí a suponer que los tuiteros dominan el mundo… si es así, no estoy enterado» cerró el funcionario.

«Gordo Dan» tuiteó sobre la respuesta de Manuel Adorni

Curiosamente, «Gordo Dan» no se quedó afuera del debate que se dio sobre él en redes sociales y, conocida la respuesta de Manuel Adorni, publicó un provocador posteo en su cuenta de X, con el recorte del video.