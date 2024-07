Quién es «Gordo Dan», el tuitero al que temen los funcionarios de Javier Milei

La salida de Julio Garro, ahora exsubsecretario de Deportes de Nación, generó gran revuelo alrededor del gobierno de Javier Milei y el ejército de trolls que lo sigue en redes sociales, que se jacta de tener diálogo directo con el Poder Ejecutivo y así lo hace saber a través de sus cuentas de X.

El tuit de la cuenta de «Gordo Dan», que anticipó la salida de Julio Garro.-

En ese contexto, «Gordo Dan», cuyo nombre real es Daniel Parisini, pareciera tener mayor poder por fuera del gobierno que incluso muchos otros funcionarios, debido a que en redes sociales Dan «anticipa» las próximas salidas del gabinete de Javier Milei que después se efectivizan, como sucedió en el caso de Garro.

Quién es «Gordo Dan«: el perfil de Daniel Parisini

El gobierno de Javier Milei y su ideología política pueden conocerse profundamente a través de las redes sociales, campo que el presidente conoce bien y desde donde construyó parte de su poder y su discurso. Entre las cuentas que alimentaron su repercusión allí se encuentran la de «El Trumpista», «TraductorTeAma» o «Pregonerol», entre otras; pero una de las que se destaca es el usuario «Gordo Dan».

En las últimas semanas, «Gordo Dan» comenzó a tener repercusión en redes sociales al «anticipar» las salidas del gabinete de Javier Milei. Este actúa como un troll libertario que, a través de idas y vueltas, avisa a los funcionarios que deben despedirse de sus cargos en el gobierno nacional. Es decir, tiene la información al respecto antes que los propios desafectados.

Daniel Parisini, alias «Gordo Dan», con el presidente Javier Milei.-

A pesar de que por mucho tiempo ocultó su identidad real, se sabe que «Gordo Dan» es Daniel Parisini, un exenfermero del Hospital Garrahan que tiene una larga trayectoria en redes. Sus publicaciones en X lo posicionan como uno de los referentes del «mileismo ideológico», al punto de que algunos consideran que ya orienta el camino del gobierno de Javier Milei.

Entre los «despidos» de «Gordo Dan» en redes sociales, se encuentra también el pedido de renuncia a Fernando Vilella, exsecretario de Agricultura, quien había «likeado» un tuit de Martín Lousteau, el líder radical. La respuesta del exfuncionario fue pedir disculpas públicamente por el error, aunque igualmente fue expulsado de su cargo.

Fernando Vilella y el intercambio con «Gordo Dan» antes de salir del gobierno de Javier Milei.-

A diferencia de «Juan Doe», el tuitero en el que se esconde el secretario de Comunicación Digital Juan Pablo Carreira, Dan no es funcionario del gobierno de Javier Milei, o al menos eso es lo que se sabe públicamente. Sin embargo, forma parte del entorno ideológico del presidente y difunde sus ideas en redes sociales, el campo natural donde mejor se ubica desde el anonimato.

Qué piensa el «Gordo Dan» sobre la ideología y la comunicación política

Si bien «Gordo Dan» en el pasado intentó mantenerse en el anonimato, ha mostrado su cara y participa en el streaming «Carajo», el canal de YouTube recientemente inaugurado que difunde las ideas libertarias, tal como se ha presentado.

Allí, Parisini habló sobre su posicionamiento político y estableció que «es fundamental la ideología». «Es fundamental llenar los puestos del Estado con gente de tu ideología. Esto no es para trolos» indicó, comparando la actual con la gestión estatal del kirchnerismo.

Hay que usar a Samba (…), no tiene que dejar de existir». Gordo Dan sobre el popular personaje de Paka Paka.

«Hay que usar las ametralladoras del enemigo«, dijo también y sugirió que se apliquen los medios públicos para la difusión de las ideas libertarias. «Todo el aparato de comunicación no tiene que ser destruido, no hay que cerrar la TV Pública, no hay que cerrar Paka Paka; hay que usar a Samba (…) no tiene que dejar de existir«.