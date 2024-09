Adriana Aguirre sorprendió a todos con el estreno de una canción: mirá el desopilante video

La ex vedette se lanzó como cantante aprovechando el video que se viralizó.

Adriana Aguirre estrenó su primer tema musical llamado como ella, “Adrianaaa”, junto a su amigo y cantante Pochin Mirkin. La exvedette sorprendió a todos con su nueva faceta y su videoclip dance pop de discoteca se llenó de comentarios.

En una canción de aproximadamente 3 minutos, el ícono sexual de los 80‘ utilizó uno de sus momentos más recordados en la televisión: la pelea entre ella y Silvia Süller en uno de los almuerzos de Mirtha Legrand.

Adriana Aguirre aprovechó su momento y lanzó un tema musical

Poco se puede hablar de la letra de la canción, porque el contenido lírico no abunda, sin embargo, con distintos looks, uno más atrevido que el otro, Adriana Aguirre se mostró divertida y jugada con el joven cantante urbano. «No se para con nada«, se escucha decir a la mediática, en la canción que lleva su nombre.

Como en aquel encuentro en el que Silvia acusaba a Aguirre de haberse hecho una intervención quirúrgica, en la canción Adriana grita su propio nombre con euforia, tal y como lo hizo Süller.

Además, como frutilla del postre en el clip viral se lo puede ver a Ricardo García al costado del set, realizando un aporte super original. Por otra parte, el influencer destacó que la ex vedette argentina, aparece con un vestido confeccionado con fotos impresas, tal como usó Giselle Bündchen, veinte años atrás.

Mirá el video que superó las dos mil visualizaciones en YouTube en menos de 24 horas.