Alejandra Maglietti celebró la llegada de su primer hijo y Beto Casella la felicitó en Bendita TV

La panelista de Bendita TV vive un momento de plena felicidad y recibió el afecto de todo el equipo, que la acompañó durante su embarazo y festejó la noticia al aire.

Redacción

Por Redacción

Ale Maglietti

Ale Maglietti

Alejandra Maglietti dio la cálida bienvenida a su bebé Manuel, quien nació este lunes. La panelista de Bendita TV compartió las imágenes de su recién nacido en el programa que la acompañó durante sus primeros meses. 

Beto Casella hizo el anuncio en su programa

En medio del ciclo que conduce Beto Casella, el conductor se tomó unos segundos para felicitar a su compañera y reveló la primera foto del pequeño: “Un anuncio que nos encanta, la noticia del año para nosotros: ha nacido Manuel. El hijo de Maglietti y su pareja”.

“Salió todo bien, fue una cesárea programada”, explicó Casella sobre la salud de Maglietti

Mientras los presentes reaccionaban a las fotos de Manuel con ternura, el conductor manifestó su felicidad por Alejandra: “Estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde, haciéndole saber que lo que hiciera falta estamos pendiente. La iremos a ver sin invadirla”.


Alejandra Maglietti

Beto Casella

