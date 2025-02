Alejandra Maglietti anunció su embarazo en vivo por Bendita TV: el tierno momento

El programa de Bendita de este miércoles dejó las risas de un lado y dio lugar a las lágrimas de emoción por Alejandra Maglietti. Con uno de sus característicos informes, la periodista reveló que está embarazada.

El anuncio de embarazo de Alejandra Maglietti en Bendita TV: «me tomó totalmente por sorpresa»

“¿Ale qué tenés para decirnos?”, indicaba el zócalo de Bendita y, sin decir ni una palabra, sus compañeros se levantaron de sus asientos para acercarse a saludarla conmovidos por la noticia.

“Hay embarazos y embarazos. Este es especial porque es como de todo el programa, pero por la búsqueda y por lo que lo deseó”, explicó el conductor Beto Casella a la audiencia.

Totalmente emocionada, Maglietti contó que para ella fue una noticia inesperada: «Me tomó totalmente por sorpresa, así que fue todo como de golpe, muy rápido”. La periodista mencionó que recibió el resultado de un análisis de sangre que confirmaban su embarazo en uno de los últimos programas del año.

“Era uno de mis sueños era formar una familia”, dijo entre lágrimas y rodeada de un equipo emocionado por ella. Al terminar el programa, la abogada compartió la noticia con sus seguidores de Instagram.

«Hoy quiero compartir con ustedes una alegría inmensa… ¡Estoy embarazada! Una nueva etapa comienza y quería compartirla con ustedes (…) en estos días también recibí algo que me llena el alma: el cariño de tanta gente hermosa que me acompaña y me desea lo mejor. Sus mensajes, su amor y sus palabras tan lindas me hicieron sentir más querida que nunca«, escribió la letrada.

Luego, concluyó: «Gracias, de corazón, por estar, por compartir esta felicidad conmigo y por hacerme sentir que esta familia es mucho más grande de lo que imaginaba. Se viene un camino nuevo y quiero que sean parte de cada paso. ¡Los quiero muchísimo!»

Con información de Noticias Argentinas