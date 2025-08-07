Alex Caniggia reveló que está peleado con su hermana Charlotte y no quiere reconciliarse

Alex Caniggia se había peleado con Melody Luz y en ese momento su hermana Charlotte se ocupó de hablar muy mal sobre la bailarina. Pero el mediático se reconcilió con la madre de Venezia y apostó por una nueva oportunidad junto a ellas.

Alex Caniggia: «Tengo a mi hermana bloqueada de todos lados»

Esa reconciliación de la pareja provocó que Alex y su hermana se pelearan fuertemente, al punto tal que decidieron dejar de hablarse.

Sin embargo, ambos aceptaron la propuesta de Marley para viajar a China y grabar un episodio del programa «Por el mundo».

Antes de subirse al avión, Alex habló con Puro Show y contó que no tiene intenciones de reconciliarse con su hermana. Por el contrario, prefiere que no forme parte de su vida.

«Yo decidí bloquearla de todos lados, no le hablé más», aseguró Alex, que hasta pidió que no lo ubicaran cerca de su hermana en el vuelo a China: «Pedí viajar en vuelos separados».

“Estoy en mi mejor momento, viajo a China en primera, quiero ver cómo es viajar como barat. Ahora voy a ver a la sis (por su hermana). No la veo desde que me peleó, está bloqueada, no le hablé más. No tengo relación directamente. La quiero, es mi hermana, pero estoy peleado”, detalló.

Alex consideró que su hermana será quien quiera reconciliarse primero: “Ella va a aflojar antes, yo estoy enojado. Vos viste las historias que subió. Pasaron historias boludas y mi hermana no sé qué le agarró. No me duele estar peleado con ella, la quiero, pero si se porta mal…”.