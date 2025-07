El escándalo que generó la reconciliación de Alex Caniggia y Melody Luz sigue escalando y, esta vez, «El Emperador» lanzó un durísimo descargo contra su madre, Mariana Nannis, luego de que esta se pronunciara en contra.

Alex Caniggia durísimo contra Mariana Nannis: «está vacía por dentro»

Alex Caniggia lanzó un durísimo descargo contra su madre Mariana Nannis, luego de que ella se mostrara en contra de la reconciliación con Melody Luz. «El Emperador» expresó su descontento a través de sus redes sociales y dijo que Nannis está «vacía por dentro«.

«NO MERECE NI SIQUIERA SER LLAMADA ABUELA…. PORQUE UNA ABUELA CUIDA, ABRAZA, PROTEGE, NO JUZGA, NO LÁSTIMA, PROTEGE Y AMA SIN CONDICIONES«, escribió en un tuit Alex.

Además, el influencer subió un video a Instagram en donde dio lugar a un contundente descargo y comentó su descontento con las actitudes de Mariana hacia su familia: «Una abuela que echa a su primera nieta de casa, sin conocerla, directamente, no merece ser llamada abuela».

Alex Caniggia dejó en claro que no buscará reconciliarse con su madre: «es cobarde y cruel»

Alex dejó en claro que no buscará reconciliarse con su madre y cuestionó la superficialidad de Nannis con su nieta: «Que la critique por no vestirse con marcas de lujo, te muestra lo vacía que está por dentro. ¿Qué clase de persona rechaza a su propia sangre por no cumplir con un estándar superficial? Solo alguien con el corazón endurecido por el ego y la ignorancia».

«No solo lástima, arrastra con ella una herencia de odio, de rechazo, de vergüenza y de rencor. Quien rechaza a una nieta por su ropa en realidad está mostrando su pobreza en el alma. Juzgar a una nieta por su apariencia no es un error, es una elección cobarde y cruel», continuó El Emperador.

Y cerró: «Cuando esa nieta florezca fuerte y sea libre, esa abuela no tendrá lugar ni en su recuerdo».